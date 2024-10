Los errores del VAR bajan un 80 % en la Premier League esta temporada

Londres, 17 oct (EFE).- Los errores del VAR han descendido un 80 % esta temporada en la Premier League, confirmó Howard Webb, director del colegio de árbitros de la competición inglesa.

Este es el quinto año de aplicación del VAR en la Premier League y el primero después de que los clubes decidieran llevara votación su eliminación el pasado verano, con una mayoría absoluta a favor de mantenerlo (19-1), pero con mejoras y cambios en el protocolo.

Webb, que comentó que no se han manejado bien las expectativas con el VAR y que no era realista pensar que se eliminarían todos los errores del fútbol, aseguró que un panel independiente con exjugadores determinó que en las siete jornadas que se han disputado de campeonato se han cometido solo dos errores del VAR, por los diez de la temporada pasada en este mismo punto.

Uno de los errores más controvertidos ocurrió en el partido entre el Manchester United y el Tottenham Hotspur cuando Chris Kavanagh expulsó a Bruno Fernandes por una entrada sobre James Maddison y la decisión, errónea, no fue revertida. El portugués finalmente no tuvo que cumplir la suspensión.

"Cuando hicimos público el audio, se puede escuchar al árbitro asistente decir "es roja 100 %", y desde su ángulo lo parecía, porque parecía que le había dado con los tacos, pero entonces hubo otro ángulo que sacaron en "Sky Sports" y entonces dije "lo van a revertir", pero no lo hicieron. Me pareció frustrante que no lo rectificaran porque claramente fue un error, en mi opinión. Se resbaló y le dio con el lateral de la bota, sin los tacos".

Según Webb, se está mejorando la rapidez en la aplicación de la tecnología y comentó que las intervenciones del VAR han pasado de durar unos 70 segundos de media a solo 25. EFE