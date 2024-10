Un profesor de la UAM gana la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española 2024

Madrid, 16 oct (EFE).- El profesor de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Eugenio Hernández Rodríguez ha recibido la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española 2024, en reconocimiento a su actividad profesional durante los últimos 40 años y por sus “relevantes, excepcionales y continuas” aportaciones al campo de las matemáticas.

La sociedad científica concede esta distinción a personalidades destacadas por sus relevantes aportaciones en ámbitos de las matemáticas, como la educación, la investigación, la transferencia y la divulgación.

Hernández Rodríguez es también coordinador nacional del Proyecto Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, y afirma que esta concesión ha sido “una sorpresa inesperada” que asume por las actividades profesionales que ha realizado en los últimos 40 años, “todos ellos transcurridos en la UAM”.

El premiado es profesor titular de Análisis Matemático en la UAM desde 1985, tras haberse licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1977 y doctorado en la Washington University in St. Louis en 1981.

Entre sus líneas de investigación destacan sus estudios sobre análisis armónico, transformada de Fourier o aproximación de funciones.

Hernández ha realizado diversas estancias en el extranjero (Estados Unidos, Brasil o Perú) y ha participado en proyectos nacionales e internacionales de investigación, como el de Detección y estímulo del Talento Matemático-Estalmat o el Harmonic Analysis for optimal coding and the design principles of the brain’s Visual corteX.

Su trabajo investigador y de difusión del conocimiento ha dado como resultado múltiples publicaciones científicas y numerosas participaciones en congresos, ponencias y conferencias orientadas a la enseñanza y divulgación matemáticas. EFE

