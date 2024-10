Futurmoda reivindica el calzado tradicional made in Spain frente al auge de las zapatillas

Elche (Alicante), 16 oct (EFECOM).- La quincuagésima segunda edición de Futurmoda, el Salón Internacional de Componentes, Curtidos, Textiles y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, se ha inaugurado este miércoles en Fira Alacant, en Elche, donde se ha puesto en valor el calzado tradicional fabricado en España frente a la moda del deportivo (zapatillas) importada del extranjero.

"La moda del deportivo no le da mucho trabajo al zapatero (español), porque viene de China o el extranjero. Pero vemos que las próximas temporadas vuelven el zapato, el botín o las botas y estamos muy ilusionados, después de una racha difícil. Volvemos a tener trabajos (...)", ha señalado el presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra, en declaraciones a los periodistas tras la inauguración del certamen.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Componentes y Maquinaria para el Calzado (AEC), Manuel Román, ha expuesto que el cambio en el consumo, la formación del sector y el relevo generacional son los retos a los que se enfrenta esta industria..

“Soy optimista porque veo que el sector está vivo. Es cierto que si las ventas no acompañan, el zapato no se vende ni se fabrica. Pero tengo la seguridad de que la recuperación está llegando ya, aunque a veces no es visible”, ha manifestado.

Este año, Futurmoda destaca por su enfoque en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y las últimas tendencias para la temporada otoño-invierno 2025-2026.

La feria se celebra hoy y mañana y en ella participan 187 expositores y 286 firmas de España, Italia, Portugal, Francia y China, entre otros países. Además, vuelve a contar esta edición con la zona 'Green Planet', un espacio dedicado a materiales sostenibles y ecológicos para el calzado, alineado con el compromiso de la industria hacia la sostenibilidad.

“Es verdad que hay que hablar de innovación o sostenibilidad, pero también hay que hablar del calzado tradicional. Hay muchas formas de entender el calzado, pero también hay una industria tradicional que necesita exhibición y, como nos dicen los fabricantes, también tienen su sitio, porque Elche es lo que es gracias al calzado”, ha subrayado el alcalde de esta localidad, Pablo Ruz, durante su intervención.

Además de la exposición de esos productos, el evento contará con el Foro de Expertos, donde se hablará de temas de gran relevancia para el sector, como la innovación y sostenibilidad en la fabricación de componentes, las tendencias tecnológicas en la producción de calzado, la economía circular y el futuro del reciclaje en la moda.

También se abordarán la normativa sobre residuos y envases, la responsabilidad ampliada del productor, la inteligencia artificial (IA) y su impacto en la industria del calzado, y la formación, empleo y nuevas competencias del sector. EFECOM

