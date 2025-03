El vizcaíno Javier Sainz, campeón

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- El vizcaíno Javier Sainz se ha proclamado este domingo campeón de España de profesionales de golf al imponerse en el Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club gaditano con un total de 208 golpes, con tres de ventaja sobre Joseba Torres y Juan Salama.

Sainz, que firmó en la tercera y última jornada una tarjeta con 70 impactos, no pudo certificar el título prácticamente hasta el último 'putt', ya que Torres, profesional desde hace tres meses, llegó a situarse a tan solo un golpe con dos hoyos por disputar.

Ambos protagonizaron un final de torneo vibrante, reducido a 54 hoyos por las condiciones meteorológicas del jueves, después de que Sáinz se mostrara muy certero en el primer tramo de esta última jornada y de que los errores en el 14 y el 16 permitieran soñar a Torres, que finalmente no pudo rematar su remontada.

“Ha sido un día raro, he ido jugando cómodo y bien de principio. Pero cuando me he puesto con cuatro golpes de ventaja… ahí empecé a pensar un poco en cómo jugar. Cuando he fallado el putt del 14 y veía que Joseba venía fuerte, ahí he pensado que la cosa se estaba poniendo fea. Efectivamente, y menos mal que he metido un putt al 15”, explicó el nuevo campeón, que en 2021 perdió en el desempate del Campeonato de España ante Iván Cantero en el Gambito Golf Calatayud y que en 2022 ganó en Escocia en el circuito Challenge.

Lucas Vacarisas fue cuarto con 212 golpes, dos menos que Alfonso Buendía y Antón Vázquez, empatados en la quinta plaza. EFE