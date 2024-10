Toni Bou se 'moja' con MotoGP y asegura que "este es el año de Jorge"

Juan Antonio Lladós

Madrid, 8 oct (EFE).- El español Toni Bou (Montesa Honda), 36 veces campeón del mundo de trial, tanto en pista cubierta como al aire libre, visitó la Agencia EFE para celebrar el último galardón conseguido en Andorra y no tuvo inconveniente en 'mojarse' en sus previsiones para el Mundial de MotoGP, y resaltó que ve a Jorge Martín "muy maduro" y aseguró que "este es el año de Jorge".

Bou se proclamó campeón del mundo de X-trial el pasado fin de semana en Andorra, país en el que reside, como muchos pilotos de MotoGP, y explicó "prácticamente todos tienen moto de trial allí".

"Al final, aquello es un pueblo y Andorra es una pasada para practicar trial, así que yo creo que casi todos los pilotos de MotoGP o yo diría que todos, tienen moto de trial y lo han añadido a su método de entrenamiento, porque físicamente va muy bien y ya sabes que te da un control de la moto increíble, al haber poca velocidad quiere decir que hay menos riesgo, y por eso es un entrenamiento muy bueno y Andorra es un paraíso para practicar trial", destacó.

En la entrevista con la Agencia EFE y al ser preguntado por el líder de MotoGP, Jorge Martín, recalcó: "Yo creo de Jorge que este es su año, ha aprendido de los errores que ha cometido en el pasado como deportista y creo que está muy maduro, es cierto que será muy difícil, porque Pecco viene superfuerte y ha demostrado que cuando falla, siempre, al día siguiente o a la siguiente carrera, recupera, así que veo que es un mundial que como aficionado hay que vivir, le deseo lo mejor a Jorge y este año apuesto por él".

El campeón del mundo de Trial de 37 años respondió con sinceridad y compromiso a todas las preguntas.

Pregunta: ¿Cree que podría existir como hablan algunos una 'mano negra' dentro del fabricante Ducati que decante la balanza del lado de algún piloto en particular? Dos Ducati, una en el equipo oficial, la otra también oficial, pero en un equipo satélite y que al final 'algo' aparte a Jorge de la lucha por el mundial...

Respuesta: (Sonrisas) "Bueno, veremos qué pasa, al final estos equipos tan potentes normalmente lo que quieren es que gane la marca, si que es verdad que la situación es diferente, porque llevan muchos años ganando, y están luchando entre ellos, pero yo creo que no; yo creo que al final ganará el mejor y no creo y quiero pensar que no pasarán cosas raras".

P. Al referirnos a su último título mundial, el fin de semana fue algo complicado, con una caída y algunos problemas... ¿Cierto?

R. "Pues sí, un fin de semana más complicado de lo que nos esperábamos, ya sabes que a veces las cosas no salen como uno quiere y empezamos la carrera bastante mal. Se me movió el manillar en la primera zona y me hizo un poco de daño en el dedo y perdí esas sensaciones, ese 'feeling' bueno que tenía calentando y que queríamos preparar para poder hacer un buen final de temporada.

Se fue complicando, sufrimos bastante para llegar a la final, pero nos pudimos clasificar. Luego en la final tampoco empezamos increíble porque cada vez que parábamos me costaba un poco arrancar por la mano, pero después de mitad de final hacia adelante los rivales fallaron un poquito y nosotros aprovechamos nuestra oportunidad y pudimos ganar en la última zona, en el último momento y lo cierto es que no era lo que buscábamos ni mucho menos, pero fue muy emocionante".

P. ¿Después de 36 títulos mundiales, aún mantiene esos nervios en los momentos decisivos de la competición que le pueden hacer cometer fallos? Casi siempre ha logrado sus objetivos arrasando...

R. (Sonrisas) "Bueno sí, al final hemos ganado el título dos carreras antes de concluir el campeonato, pasó en esta ocasión que se movió el manillar de la moto hacia adelante por una pieza nueva, fue un pequeño fallo que ahí ya me hizo ir a remolque, y ahora hay que verlo todo bien, tengo que ir al médico, que voy a ir el miércoles, para saber qué es lo que tengo, pero está claro que fue complicando.

Por suerte, en mi carrera ha habido títulos de muchos colores, campeonatos en los que hemos vivido finales muy dulces y campeonatos en los que hemos acabado ganando con una segunda posición y hasta con un cuarto, con esto quiero decir que esto es deporte y estas cosas pasan, pero acabamos solucionando un fin de semana que se había complicado mucho y sí que es verdad que si a mitad de carrera me dices que si ganaba el campeonato lo habría visto muy complicado, porque tenía que hacerlo yo muy bien y los rivales tenían que fallar, y al final pasó todo y se dio todo muy bien".

P. ¿Ve ya un final a su carrera deportiva o con 37 años y 36 títulos mundiales sigue pensando en seguir durante mucho tiempo?

R. "Bueno, todos tenemos un final en el sentido deportivo y es que lo bueno es que hay que seguir luchando y disfrutando, pues lo que hace que haya durado tantos años te diría que es que cuando me estaba acercando a los veinte o a los treinta -título- pues no sabía dónde tenía el techo, y ahora sigo sin saberlo, así que vamos a seguir luchando para conseguir lo máximo.

Evidentemente cada año que pasa, pesa, cada año que pasa pues es más complicado, pero tengo esa ilusión, me lo paso bien y tengo tres años de contrato aún, así que el objetivo es seguir y conseguir el máximo, pero sobre todo, por el momento en el que estoy de mi carrera lo que quiero es pasármelo bien, e intentar conseguir así lo máximo".

P. Tres años de contrato que le quedan, tres años de contrato que va a cumplir, así que no parece que se vaya a 'jubilar' antes de los 40 años, como algunos futbolistas (Andrés Iniesta).

R. "Es una suerte poder haber tenido esta carrera deportiva y lo que digo siempre, mientras piense que me lo paso bien en mi día a día, que tengo lesiones, evidentemente no soy como el Toni que tenía 20 o 25 años, pero físicamente todavía me permite divertirme y me permite intentar seguir evolucionando, pero seguimos intentándolo y eso es lo mejor, que me levanto con ganas aún de practicar este deporte que es lo que más me gusta".

P. A vueltas con el Dakar ¿Sigue pensando que no lo va a correr o ha cambiado de opinión?

R. Nuevamente sonrisas... "No he cambiado de opinión, no he cambiado. Se me hace muy montaña arriba y eso que es una competición muy divertida y una aventura, como siempre digo, pero yo creo que cuando acabe mi carrera deportiva en el trial, mi época en el trial, no creo que sea el momento de asumir un riesgo tan alto como es el Dakar, creo que ha cambiado mucho, siempre ha sido peligroso, pero ahora van rapidísimo, van al límite y creo que como audiencia o como aficionado es una pasada, pero es un riesgo demasiado alto".

P. ¿Dónde se ve después de acabar su carrera deportiva?

R. "Bueno, seguramente involucrado con el equipo, pues al final es mi familia, es mi casa y es donde lo he conseguido todo, tenemos una relación increíble, estos tres años que he firmado si los acabo o cuando los acabe, porque me han dado total libertad para hacer lo que quiera, esta es mi casa, y yo creo que me voy a quedar de alguna manera vinculado al equipo, eso seguro".

P. ¿Cómo han salido todos los cambios que se produjeron en el equipo de la pasada temporada a esta?

R. "Bueno, con Sirera tengo una relación muy buena y con 'Fuji' (Takahisa Fujinami) tengo una relación muy especial también, diferente, pero siempre hay que intentar tomarse los cambios que se producen con una motivación y con 'Fuji' tengo una relación muy especial porque es un campeón del mundo que te puede dar una información diferente y yo también le ayudo en darle toda la información que tengo de Miquel -Sirera- y que lo hacía muy bien, para que él, en su nuevo 'rol', pueda aplicarlo, así que yo creo que hacemos un equipo muy bueno y siempre hay que buscar las cosas positivas, porque es una parte muy importante, no sólo como deportista, sino en la vida en general.

Eso yo creo que es una de las cosas que a mí se me dan bien hacer y que aún se pueden mejorar, así que seguiremos en la línea de mejorar y yo creo que 'Fuji' está haciendo un trabajo muy bueno y nuestra relación es súper directa con Japón, en eso hemos mejorado muchísimo y creo que es un buen camino". EFE