Sumar exige al PSOE y a Rodríguez que "rectifique el rumbo" y acelere para poder intervenir los precios en vivienda

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reclamado al PSOE que "rectifique el rumbo en vivienda", actúe para "doblar el brazo" a las comunidades del PP que se niegan a aplicar la regulación de precios del alquiler y que el Ministerio deje de dar "bandazos" en esta materia para, en su lugar, "pisar el acelerador" a la hora de desplegar políticas de intervención en el mercado. También está convencido de que la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, pedirá pronto comparecer en el Congreso para celebrar una suerte de pleno monográfico en la Cámara Baja sobre las políticas de vivienda. Así lo ha trasladado en los pasillos del Congreso para ahondar en las críticas de su formación, que ayer afeó a su socio su inacción en materia de vivienda y apuntaba incluso que en las comunidades donde gobierna como Asturias, Castilla La Mancha o Navarra aplicara en su totalidad la Ley estatal de Vivienda en vez de desplegar proposiciones estéticas en parlamentos autonómicos. Errejón ha manifestado su "preocupación" dado que en plena "emergencia nacional en materia de acceso a la vivienda" y las puertas de una manifestación "masiva" en Madrid este domingo, el PSOE sigue sin "aclarar sus bandazos" en materia de política de vivienda. Con ello hacía referencia explícita al giro de la ministra de Vivienda que en un primer lugar se mostró partidaria de condicionar fondos estatales a que las comunidades aplicaran la ley estatal como demandaba Sumar para luego, tras una conferencia sectorial, se limitara a plantear incentivos a las autonomías que desplegaran la regulación del alquiler en zonas tensionados de mercado. "Se vive en España en auténtica emergencia nacional y hay un clamor popular que exige que intervengamos para bajar los precios, incluso si para ello es necesario torciendo el brazo a los gobiernos del PP que no aplican la ley en sus comunidades", ha agregado. LA GENTE "NO PUEDE AGUANTAR MÁS LOS ABUSOS DEL MECADO" Asimismo, ha demandado a Vivienda que clarifique de una vez su posición y se sitúe del lado de la sociedad, que de forma transversal mantiene el consenso de que hay que intervenir para bajar los precios. Luego, Errejón ha dado por hecho de que en la próxima Junta de Portavoces en el Congreso la ministra de Vivienda pedirá comparecer ante el Pleno, si bien ha insistido que mientras corren los "tiempos institucionales" y "parlamentarios" a la gente cada vez se le hace "más difícil aguantar los abusos de un mercado que está dominado por los "oligopolios", por "fondos buitres" y por "caseros especuladores". En esta línea, ha avanzado que precisamente la vivienda será una de las materias que cope buena parte de su intervención este miércoles durante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso. "La calle lo está pidiendo y el Parlamento no puede seguir sordo a lo que es un clamor en la calle, que va más allá de las siglas y va más allá de las preferencias de partidos. Creo que todo el mundo entiende que en España frente a esta emergencia nacional hay que intervenir y hay que intervenir con dureza el mercado", ha zanjado. DÍAZ RECLAMA RESPONSABILIDAD A LAS CCAA PARA APLICAR LA LEY Por otro lado, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la red social 'X (antiguo Twitter) que los precios en Cataluña, que aplicó la regulación de precios del alquiler, "bajan por primera vez en muchos años". "No es suficiente pero sabemos cuáles son los pasos siguientes: parar a los especuladores y hacer que las comunidades sean responsables y apliquen la Ley de Vivienda", ha zanjado.

