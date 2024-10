PP balear recuerda al PSIB que Armengol defendía la multilateralidad para negociar la financiación autonómica

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido este martes la multilateralidad en la negociación de la financiación autonómica y ha recordado al PSIB que fue precisamente la expresidenta Francina Armengol quien defendía los foros multilaterales en la negociación de la financiación. Ha sido en una respuesta parlamentaria en el debate de las preguntas de control en el pleno del Parlament al diputado del PSIB Carles Bona, que ha criticado la falta de compromiso del Govern con los valores contenidos en el Estatut. El socialista ha advertido que el Ejecutivo autonómico está renunciando a los valores estatutarios por su falta de respeto a la identidad y promoción del catalán --ha criticado que la aprobación de los Presupuestos autonómicos vaya a pasar, a su juicio, por la creación de la Oficina Lingüística que promueve Vox--, a la falta de protección de los espacios naturales a la luz del decreto de simplificación; a la falta de imparcialidad de IB3 y a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no permita a las CCAA negociar la financiación. El conseller, por su parte, ha lamentado que el diputado del PSIB no haya aprovechado la pregunta para alzar la voz contra Pedro Sánchez "por decir que el REB es equiparable al concierto catalán" o para defender la autonomía autonómica frente "a los recortes de ayudas en vivienda por no aplicar medidas fracasadas". Costa ha reivindicado que la mayoría de leyes de protección del territorio tienen el sello del PP y que siete de cada diez autorizaciones en rústico en los últimos años se han hecho bajo gobiernos de izquierdas. Para el conseller las políticas de vivienda de los últimos años han tenido como consecuencia el aumento de los precios de venta y alquiler. El vicepresidente ha recordado que fue precisamente la expresidenta del Govern, Francina Armengol, quien defendió los foros multilaterales en la negociación de la financiación autonómica.

