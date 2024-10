Torres responde a Ayuso que "se equivoca" si une inmigración a delincuencia "como si fuesen un igual"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "se equivoca" si une los conceptos de inmigración y de delincuencia "como si fuesen un igual", ya que los inmigrantes han dado "bastante prosperidad" a España y a la CCAA. Así lo ha dicho este domingo en Las Palmas de Gran Canaria al ser preguntado por las palabras de Ayuso en las que expresó su duda sobre si al Ejecutivo central le interesa "un cambio sociológico inmenso" sin que haya "integración". "No comparto en absoluto el mensaje de que la inmigración lleva consigo, como si fuese una mochila, el fenómeno de la delincuencia. Ahí están los datos. Inevitablemente se cometen actos delictivos por las personas, no porque se tenga más un color en la piel que otro", observó. En concreto, Torres se refirió a "bulos y mentiras" sobre que los menores migrantes no acompañados llegan a España a delinquir, puesto que, dijo, esos jóvenes están meses atravesando África para subir a una patera y hacer un trayecto en el que muchos mueren en busca de una vida mejor.

