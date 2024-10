Torres emplaza al PP a que "se siente, diga qué quiere o diga que no y lo justifique"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha emplazado al PP a que "deje de buscar excusas" para no apoyar una reforma del sistema de acogida de los menores llegados en patera y a que se siente a negociar y diga qué quiere.

"Yo creo sinceramente que sobra darle más vueltas a las cosas. Es más sencillo todo. Vamos a sentarnos y que (el PP) diga finalmente qué quiere y en qué condiciones, o que digan no. Y si dicen no, pues que se justifiquen con los territorios frontera sobre por qué el Partido Popular dice que no", ha manifestado a los periodistas Torres.

Antes de participar en un encuentro con empresarios, el expresidente canario, que coordina la Comisión Interministerial de Migraciones, ha recalcado que los menores migrantes que están bajo tutela de una comunidad autónoma "han llegado a España, a la Unión Europea, no han llegado a Canarias y ahí se quedan", algo que aplica también al resto de territorios que reciben pateras en sus costas.

Por eso, considera que si el PP se opone a que todas las comunidades autónomas en su conjunto compartan de forma obligatoria el esfuerzo que supone su acogida, tendrá que "justificar" su posición "ante los canarios, ante los ceutíes, ante los melillenses, ante los andaluces y ante los habitantes de Baleares y de Murcia".

Torres ha tachado "de excusa" que el PP suspenda las negociaciones porque interpreta de una carta de la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que España ha rechazado ayuda comunitaria para trasladar a parte de esos menores a otros estados de la UE.

Y como ya apuntó el domingo, ha exigido a los populares que, si es así, "digan cuántas plazas" de acogida para menores ha ofrecido a España la Unión Europea y "en qué países", porque él sabe la respuesta: "Ninguna, cero".

"En estos momentos, la solidaridad (para la acogida de migrantes) en Europa y en España es voluntaria. Lo que nosotros queremos es una fórmula obligatoria. Y el Pacto de Asilo e Inmigración será obligatorio a partir de junio de 2026 en el seno de la Unión Europea. Pero Canarias no puede esperar a llegar a 2026", ha argumentado.

Por ello, ha continuado, el Gobierno intentó llevar al Congreso en julio una reforma de la Ley de Extranjería que obligaba a todas las comunidades autónomas a compartir la acogida de los menores extranjeros, pero el PP, Junts y Vox impidieron que se debatiera.

"Yo llevo muchos años negociando en responsabilidades públicas. Y si yo estoy en desacuerdo con alguien, lo planteo en las mesas de negociación. Lo que no hago es decir que no voy a la siguiente mesa y que la noticia salga en los medios de comunicación", ha reprochado.

"Esto es una urgencia. No lo retrasemos. Digan sí o no", ha remachado el ministro. EFE

