López Miras confía que VOX apoye unos presupuestos regionales en la línea de los de 2024

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha señalado este lunes que confía que VOX apoye los presupuestos regionales de 2025 que irán en la línea de los de 2024. En declaraciones al programa de Antena 3 'Espejo Público' recogidas por Europa Press, el presidente de Murcia ha recordado que el presupuesto para 2024 contó con el apoyo de VOX y los del año que viene "van a tener las mismas líneas generales de los del año pasado porque estamos en el mismo contexto económico". La única diferencia será "un aumento en las partidas para los gastos en sanidad, educación y políticas sociales". "Por lo tanto, si se aprobaron el año pasado, no va a haber ninguna diferencia sustancial para no contar con el apoyo este año", ha argumentado el presidente murciano. De hecho, ha destacado, "para que los presupuestos no salgan tendría que haber una coalición en el voto entre Podemos, PSOE y VOX", y que los tres votaran que no, ya que con una abstención sería suficiente. López Miras considera que van a presentar "unos presupuestos buenos para la Región de Murcia" y pide que los otros grupos parlamentarios sólo tengan en cuenta "si son buenos o no para los ciudadanos de ese territorio".

