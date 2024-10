Soria: "El empate no nos sirve ni es justo"

Getafe (Madrid), 5 oct (EFE).- David Soria, portero del Getafe, se mostró disconforme con el punto que logró su equipo ante Osasuna en el Coliseum (1-1) y dijo que el empate "no es justo" y "no sirve" a su equipo para su objetivo de tomar impulso en LaLiga EA Sports.

"Nos sabe amargo el empate, queremos sumar de tres en tres en casa. Podíamos haber ganado perfectamente.No hemos estado acertados de cara a gol Y hemos recibido gol en la única ocasión que han tenido. El empate no nos sirve ni es justo. Pero esto es fútbol", afirmó en declaraciones a DAZN.

Soria dejó claro que el Getafe "hizo más méritos" que Osasuna para conseguir la victoria y habló sobre uno de los problemas de equipo de José Bordalás esta temporada.

"No hemos estado acertados de cara a gol en la definición y en el último pase. Es un problemilla que resolveremos con trabajo. El equipo ha competido en todos los partidos que hemos disputado. A este equipo no le va a faltar trabajo y competir. Unos días saldrán las cosas otros no. Pero al equipo no se le puede decir nada", señaló. EFE