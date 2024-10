El piloto Fidel Castillo reaparece en Marruecos después de su grave accidente en Hungría

Jaén, 4 oct (EFE).- El piloto jiennense Fidel Castillo, que en el mes de agosto sufrió un grave accidente en Hungría, con una rotura de clavícula y una contusión pulmonar, reaparecerá después de dos meses en el Rally de Marruecos, una prueba que se disputará hasta el día 11 de este mes.

Tras el accidente, Fidel Castillo, que regresó en una ambulancia desde Hungría en un viaje de más de treinta horas, ha superado un proceso de rehabilitación y llega ilusionado a una prueba exigente que es puntuable para la Copa del Mundo y considerada clave en la preparación del Dakar debido a su complejidad y diversidad de terrenos.

En esta nueva experiencia, el piloto jiennense conducirá el Can Am Maverick x3, aunque bajo su nuevo equipo, Be Racing, y además, contará con el copiloto italo-argentino, Anuar Osman.

Castillo destacó en un comunicado su ilusión por competir en Marruecos después del accidente sufrido en la Baja Hungría.

“Agradezco a todo el equipo por el gran trabajo que ha realizado, al equipo médico encargado de mi recuperación, y por supuesto, a mi familia, amigos y seguidores, por su constante apoyo. Gracias también a los patrocinadores que han apostado por este gran proyecto que se estrena en el Rallye de Marruecos”, indicó. EFE

