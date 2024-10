Ortega: "Hay que reflexionar"

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega, afirmó este jueves, tras quedar cuartos en el Mundial de Clubes al perder en el partido de consolación ante el Al Ahly (32-29), que "hay que reflexionar", porque el equipo "no ha estado a la altura de lo que representa el club".

"No hemos estado ni mucho menos a la altura de las circunstancias, no hemos salido como debíamos. Después, ha parecido que podíamos entrar en el partido, pero no ha podido ser", explicó el técnico malagueño una vez finalizado el duelo en El Cairo (Egipto).

El campeón de Europa, que sufrió una dura derrota contra el Veszprém húngaro, en la prórroga, en la semifinal (34-39), entró muy mal en el partido frente al cuadro africano, que dominó el duelo de principio a fin, con pequeños destellos de los azulgranas que rápidamente apagaron las paradas de Mohamed Ibrahim.

"Empiezo a ver a la gente cansada, y por eso he dado minutos a jugadores que los necesitan pensando en los partidos venideros", apuntó el preparador del Barça, que desde su llegada al banquillo azulgrana en 2021 aún no ha podido ganar el Mundial de Clubes.

Por su parte, el extremo derecho azulgrana Blaz Janc aseguró que el equipo, pese a la derrota ante el Veszprém, se presentó al partido "con la idea de ganar", pero que se encontraron a un Al Ahly "mucho mejor" que el conjunto catalán.

"Se nota que estamos todos muy cansados después de los Juegos Olímpicos y el inicio de la nueva temporada, pero no podemos ponernos a llorar, porque hay otros equipos que están como nosotros", concluyó el esloveno. EFE

