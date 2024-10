Benito Ramírez no cree que fuese justa una destitución de Luis Carrión

Las Palmas de Gran Canaria, 3 oct (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Benito Ramírez ha opinado este jueves que no sería justo que el entrenador del equipo amarillo, Luis Carrión, fuese destituido de su cargo si no logra ganar al Real Club Celta el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria.

"No me parecería justo, de hecho creo que no será así, si perdemos el fin de semana tampoco creo que vaya a pasar eso, porque estamos trabajando muy bien", ha apuntado el futbolista isleño en rueda de prensa.

La Unión Deportiva no gana un partido en Primera División desde el pasado mes de febrero, pero Benito apuesta por "dejar atrás lo de la temporada pasada y centrarnos en esta", tras reconocer que el modelo de juego es ahora "un poco diferente" con el técnico catalán, además de que han llegado "muchísimos jugadores nuevos".

La situación del equipo amarillo, colista de LaLiga EA Sports sin conocer la victoria, es culpa "de todo el equipo", y Benito, uno de los capitanes del equipo, cree que deben "ser más fuertes, estar más unidos que nunca y ser agresivos".

El futbolista de La Aldea ha añadido que si los rivales tienen tantas ocasiones de gol es responsabilidad de todos, no solo de los defensas, y en el vestuario son conscientes de que es un problema colectivo.

"La culpa es de todos, si nos llegan muy claramente atrás será también porque los de delante no hacen bien su trabajo y al revés", ha explicado el jugador. EFE

