El PP denuncia la "trampa" de Sánchez con Conferencia de Presidentes y pide hablar también de financiación e inmigración

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes la "trampa" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la Conferencia de Presidentes porque, según ha recalcado, se ha visto "obligado" a convocarla después de que los presidentes autonómicos le llevaran a los tribunales. Además, ha exigido que, aparte de hablar sobre vivienda, se traten asuntos como la financiación autonómica, la crisis migratoria o la falta de médicos en atención primaria. "Tiene trampa esta convocatoria y diré por qué. Esta convocatoria es obligada para Pedro Sánchez, que lleva dos años y medio sin convocar a los presidentes de las CCAA", ha asegurado Gamarra en su intervención en el Fórum Europa, al que han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán, y varios exministros de Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá o Fátima Báñez. La 'número' dos de Alberto Nuñez Feijóo ha señalado que Sánchez ha ido retrasando esa convocatoria debido al poder territorial que tiene en este momento el PP, ya que, a su entender, el jefe del Ejecutivo "no es tan valiente como para encerrarse en esa plaza de toros con tanto presidente del Partido Popular". DICE QUE NO HAY "RECTIFICACIÓN" POR SÁNCHEZ Ante esa convocatoria de la Conferencia de Presidentes prevista para primeros de diciembre en Cantabria para hablar de vivienda, Gamarra ha subrayado que esa cita "viene obligada por la acción de los presidentes autonómicos del PP, con una demanda en el Tribunal Supremo por la no convocatoria" de ese órgano. "Y antes de que le obligue el Supremo y le condene a convocarla judicialmente, pues lo que ha hecho es dar el siguiente paso, que es convocar la preparatoria de la Conferencia de Presidentes. Por lo tanto, no es un ejercicio de rectificación sobre su política de colaboración", ha avisado. Gamarra ha admitido que la vivienda es uno de los asuntos que debe tratarse con los presidentes porque Sánchez "no ha hecho nada en seis años que lleva gobernando" pero "hay muchas cosas sobre las que los presidentes autonómicos quieren hablar", citando la situación de la inmigración, la falta de médicos en atención primaria o la financiación autonómica tras el acuerdo para una financiación singular de Cataluña firmado entre el PSC y ERC. "Yo creo que esa elaboración del orden del día también será, por parte de los presidentes de comunidades autónomas y de ciudades autónomas del Partido Popular, constructiva, positiva y, sobre todo, reflejará aquello sobre lo que los españoles sí quieren que su presidente del Gobierno y sus presidentes de Comunidades Autónomas hablen, sobre todo, para buscar soluciones", ha manifestado.

Compartir nota: Guardar