Turull (Junts) critica la resolución del TS y dice que los jueces "hacen de todo menos aplicar la ley"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que los jueces "hacen todo menos aplicar la ley", en referencia a la decisión del TS este lunes de no amnistiar el delito de malversación del 'procés', y ha asegurado que los magistrados hacen, textualmente, de legisladores, tertulianos, agitadores políticos y justicieros. "¡Ya era hora! Lo han retrasado todo lo posible. No esperábamos nada bueno de estos jueces de 'La Toga Nostra' que hacen de legisladores, de tertulianos, de agitadores políticos y de justicieros. Hacen de todo menos aplicar la ley como les correspondería", ha expresado en un mensaje en X recogido por Europa Press. El alto tribunal ha confirmado este lunes en un auto su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y varios exconsellers del Govern, al insistir "medió un beneficio personal de carácter patrimonial".

Compartir nota: Guardar