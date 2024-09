El PSC pide aplicar la Amnistía tras decidir el Supremo no aplicarla a la malversación de Junqueras

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha pedido este lunes que se aplique la Ley de Amnistía "lo antes posible" tras ratificar el Tribunal Supremo (TS) su decisión de no aplicarla al delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y varios exconsellers en el marco del 'procés'. "Desde el respeto absoluto a las decisiones judiciales, lo que hacemos, una vez más, es reiterar nuestra demanda explícita de que se cumpla la ley que salió del Congreso y que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del PSC. Ha señalado que la ley es "un elemento fundamental" para la normalización política en Cataluña, ha reiterado el compromiso de los socialistas con el marco legislativo y ha dicho que trabajarán intensamente para que se implemente. Preguntada por si la decisión del Supremo puede afectar a las relaciones de los socialistas con los partidos independentistas, Moret ha afirmado que no cree que vaya a "influir o impactar negativamente". "Las relaciones en estos momentos son correctas, en algunos casos buenas. Lo que nosotros pensamos es que compartimos este compromiso por la implementación del marco legal", ha sostenido. RELACIÓN CON ERC Respecto a la relación con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, Moret ha asegurado que el PSC mantiene "una relación fluida que tiene que continuar". "La intención es generar un espacio de confianza, lealtad y respeto no solo para la investidura, sino que genere un contexto favorable a favor de la constitución de una amplia mayoría progresista en Cataluña", ha concluido.

