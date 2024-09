El PP dice que sólo falta "contar los días" para que Sánchez vaya "a Waterloo a negociar su continuidad en el Gobierno"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha vaticinado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará viajando personalmente a Waterloo para "negociar" continuidad en el Gobierno" con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. "Falta contar los días", ha comentado. Así se ha expresado Tellado durante un acto organizado por la asociación S'acabat en el Congreso, en el que ha mostrado su apoyo a a esta organización antiindependentista con especial implantación en el ámbito estudiantil. Tellado ha vuelto a acusar a los socialistas de "dar alas" al independentismo y ha asegurado que lo seguirá haciendo porque de eso depende su propia supervivencia política. "Antes el independentismo quería sacar a Cataluña de España y ahora la hoja de ruta es distinta pero el fin es el mismo: el independentismo quiere echar a España de Cataluña", ha resumido. Desde su punto de vista, aunque los independentistas ya no estén en la Generalitat, "la amenaza sigue vigente". "Ante esta situación tenemos que frenarles y cuando podamos hacerlo tendremos que echarlos", ha enfatizado Tellado. ECHAR A ESPAÑA DE CATALUÑA En este contexto ha llamado a defender la Constitución, el cumplimiento de las leyes y el Estado de Derecho. "Tenemos que defender que los políticos no puedan tener privilegios, que todos seamos iguales con independencia del código postal en el que residamos y que cada uno pueda pensar lo que quiera", ha dicho. También ha pronosticado que al final "Sánchez caerá, el independentismo caerá con él y España y su Constitución resistirán porque es una nación grande, fuerte, que resistirá cualquier envite contra el Estado de Derecho". Al acto ha acudido también la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien ha felicitado a S'acabat por su labor "en defensa de la unidad nacional, de la lengua española, y la libertad de expresión y contra el separatismo" que "obtiene el favor y el amparo de las instituciones regionales en Cataluña y ahora también desde el Gobierno de España". CONCESIONES DESDE GONZÁLEZ Y AZNAR Pero Millán ha hecho hincapié en que también en otros lugares de España se producen situaciones injustas y ha puesto el ejemplo de Baleares y de la "expulsión" de profesionales de la sanidad por no tener un determinado nivel de catalán. En concreto, ha mencionado el caso de "la única neuropediatra que había en Ibiza" y de una "prestigiosa oncóloga andaluza", y ha hecho hincapié el Gobierno 'popular' de Marga Prohens "no ha levantado" esta "imposición" lingüística que, según ha dicho, data de los tiempos en los que era presidenta regional al ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Venimos a denunciar que esta situación no ha sido fruto de un día ni de dos, sino de cesiones al separatismo durante décadas y desde todos los Gobiernos de España de todos signos, desde el pacto del Majestic, con (José María) Aznar y (Jordi) Pujol, hasta la actual amnistía concedida por Sánchez a los separatistas".

