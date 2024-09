Marcus Cooper: "Los de París han sido los Juegos Olímpicos que más he saboreado"

León, 28 sep (EFE).- El piragüista español de origen británico Marcus Cooper, que logró su tercera medalla en París, considera que esos Juegos Olímpicos fueron los que más ha "saboreado", según señaló a EFE antes de su participación en la jornada final del VIII Foro Internacional del Deporte (FID) de León como integrante del K-4 que conquistó la medalla de bronce junto con Saúl Craviotto, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo.

Cooper fue el abanderado de la delegación española en la cita olímpica, lo que le ha obligado "a hacer un esfuerzo por no olvidar y seguir recordando lo que supuso" pese a que en las anteriores ocasiones ya conquistara un oro en K-1 1.000 metros en Río de Janeiro 2016 y una plata cinco años después en Tokio 2020 formando ya parte de la tripulación del K-4.

A pesar de que acudían a la capital francesa como una embarcación claramente aspirante al oro, el palista nacido en Oxford (Reino Unido), pero residente en Palma de Mallorca desde su infancia, no cree que pagaran el precio de un exceso de presión.

"No nos perjudicó, más bien al contrario, supuso un plus de motivación, simplemente no se ganó el oro por rendimiento y porque hubo otros rivales que lo hicieron mejor en la final", sentenció.

A pesar de encontrarse a mitad de camino en cuanto a las medallas con su compañero Saúl Craviotto, que en París se convirtió en el deportista español con más preseas -seis-, Cooper tiene claro que nunca ha competido por este tipo de objetivos "porque nunca ha sido una obsesión, sino pensar en otras metas personales".

Por ello, aún no tiene decidido si emprenderá el camino de otro ciclo olímpico ya que su primera preocupación en estos momentos es avanzar y dar forma al proyecto puesto en marcha (plancooper.com) que aúna la nutrición, psicología y el rendimiento deportivo, enfocado a cualquier persona y ofrecido online.

"Se trata de intentar fomentar hábitos de vida saludable, desde el más alto nivel hasta cualquier persona que empiece desde cero pero quiera dar un cambio en su vida", ha señalado el piragüista que ha formado un grupo de deportistas, como la también piragüista Estefanía Fernández y especialistas en todas las materias.

Pero, además de centrarse en su otra faceta, el último abanderado olímpico español también buscará nuevos alicientes que le impulsen a seguir de cara a Los Ángeles 2028, como pudiera ser compatilizar el K-4 con otras embarcaciones como el K-1 o el K-2 "porque se trata de buscar un reto e intentar superarlo".EFE

fps/lm/jl

(foto)