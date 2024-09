Vox considera "muy acertado" que Ayuso dé nombre a un centro de menores por "responsable de la invasión migratoria"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, considera "muy acertado" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pueda dar nombre a un centro de menores no acompañados por militar en un partido "responsable de la invasión migratoria". Ortega Smith se ha pronunciado así desde una entrega de premios del Consistorio de Madrid un día después de que el Pleno de Fuenlabrada aprobara con los votos a favor en solitario del PSOE una petición a la Comunidad para que bautice como 'Isabel Díaz Ayuso' el centro de menores migrantes no acompañados de La Cantueña. La moción, que ha prosperado por la mayoría del PSOE en la Corporación local, se remitirá al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Me parece muy acertado porque ponerle a un centro de 'menas' Ayuso es una manera de recordar permanentemente quiénes son los responsables de esta terrible invasión migratoria que está sufriendo España, de ese reparto de 'menas' que ha firmado el PP con Pedro Sánchez, de esa regularización de medio millón de inmigrantes que ha firmado el PP con Sánchez", ha contestado el edil de Vox a la prensa. El portavoz de Vox ha insistido en que le gusta esa denominación, "o José Luis Martínez-Almeida" para que "los vecinos sepan quién es el responsable", para pasar a demandar que los menores "sean devueltos con quienes tienen que estar, con sus familias y con sus gobiernos, y no vagando víctimas de las mafias, del tráfico de personas, de la prostitución, de la droga o de la delincuencia".

