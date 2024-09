El Parlamento de Asturias pide que la financiación autonómica no compense las bajadas de impuestos de otras CCAA

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado este viernes una propuesta de resolución que pide la reforma cuanto antes del mdodelo de financiación autonómica que garantice los servicios de calidad "sin dar cobertura a la menor recaudación derivada de las bajadas impositivas que adopten las comunidades autónomas". Se trata de la única propuesta que han impulsado de manera conjunta los dos grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, expulsada de Podemos tras las últimas elecciones. Los grupos de PP, Vox y Pumares votaron en contra, pero sus votos no fueron suficientes para frenar la iniciativa. El texto de la propuesta solicita al Gobierno asturiano el impulso de la Mesa de Financiación como espacio de información, análisis y seguimiento del proceso de engoaicación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Además, pie al Ejecutivo defender en la negociación correspondiente el acuerdo acordado en 2020 por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y las necesidades socioeconómicas y las "singularidades" de Asturias que afectan al coste de prestación de los servicios públicos. La diputada del PP Beatriz Polledo justificó su voto en contra e intervino para recordar a los grupos proponentes que el acuerdo firmado en 2020 no decía nada de "castigar" a las comunidades autónomas que deciden bajar algunos impuestos en el ejercicio de sus competencias. "Eso no formaba parte del trato", les ha dicho a los socialistas. El diputado del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, justificó la redacción de la propuesta señalando que además de incluir lo acordado, se plantea lo que se quiere. "Queremos que realmente haya igualdad", ha dicho, añadiendo que el 'dumping' fiscal "es malo para el país. La iniciativa aprobada no ha sido la única aprobada relativa a la financiación autonómica. El PP presentó la suya, que incluía un rechazo expreso al pacto entre PSC y ERC. Pero esta iniciativa no salió adelante por los votos en contra de PSOE, Vox, IU y Covadonga Tomé. Tampoco salió adelante la de Vox, rechazada por el resto de grupos, que pedía un posicionamiento contra el "pacto insolidario" en Cataluña. La presentada por el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, contra la reforma unilateral del sistema de financiación, también fue rechazada. Las votaciones en el pleno han registrado la ausencia del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, que por la tarde se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su falta, que podría haber tenido consecuencias en las votaciones más apretadas, ha sido compensada en el otro bloque por la no presencia de la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, que no ha asistido por motivos personales, algo que ya habría solicitado hace tiempo, según han explicado desde su partido.

