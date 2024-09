Bendodo (PP) denuncia que Sánchez quiere que Andalucía sea "una tierra de segunda" y vuelva a estar "sometida" al PSOE

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este viernes que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que Andalucía sea "una tierra de segunda" y vuelva a estar "sometida a su partido", al socialista. Así lo ha trasladado Elías Bendodo en el transcurso de su intervención en un acto del PP en Las Gabias (Granada) con alcaldes de municipios de menos de 100.000 habitantes, en el que ha precedido en el turno de palabra al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno. El vicesecretario de Análisis Electoral del PP ha denunciado que "el Partido Socialista ya no existe" y "ya no es un partido", sino "un grupo de personas que adoran a un líder", en referencia a Pedro Sánchez, y ha añadido que "socialismo siempre ha sido luchar por la igualdad", y ahora "ya hay españoles de primera y de segunda". Además, ha sostenido que el PSOE ya no es un partido "obrero" y "es más independentista que español", por lo que "el Partido Socialista no existe", y "en Andalucía está a punto de disolverse", ha añadido Bendodo para acusar a Sánchez de convertir su partido "en un proyecto profundamente clasista", que "distingue entre territorios de primera y de segunda, y también entre servidores públicos de primera y de segunda". Así, Bendodo ha advertido de que Pedro "Sánchez quiere que Andalucía sea una tierra de segunda" como "ya fue con el socialismo" que gobernó la Junta "durante más de 30 años", y en ese punto ha defendido que la comunidad autónoma ha dado "un salto importante" con el gobierno del PP-A de Juanma Moreno, y ya "le habla de tú a tú a Madrid y a Cataluña". El que fuera también consejero de la Presidencia en la Junta en la anterior legislatura ha subrayado al respecto que se recorre "todos los territorios" y ve cómo "todo el mundo pone de ejemplo la gestión de Juanma Moreno", y frente a ello ha censurado que Pedro Sánchez quiere "que Andalucía vuelva a ser una tierra sometida a su partido, como lo fue en aquella época" de gobiernos socialistas, una "tierra empobrecida" que se situaba "en el vagón de cola de todo", ha añadido. Bendodo ha asegurado que los andaluces "no vamos a permitir" eso, y ha animado a los alcaldes 'populares' presentes en este acto a levantar "la bandera del municipalismo, que es la mejor forma de luchar contra el sanchismo", ha dicho. De igual modo, ha animado a Juanma Moreno a no permitir "que el sanchismo y el socialismo vuelva a colocar Andalucía como una tierra de segunda" como "lo fue muchos años", y ha concluido celebrando que "el Gobierno del cambio" liderado por el presidente del PP-A "cambió" esa situación y ahora "somos de primera", según ha subrayado Elías Bendodo.

