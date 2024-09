Azcón quiere incluir en la financiación autonómica un factor para regiones con menos de 2 millones de habitantes

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, incluir en la financiación autonómica una variable para beneficiar a las comunidades autónomas con menos de dos millones de habitantes, que se elevaría al 0,6 por ciento y supondría para Aragón 93,6 millones de euros anuales. En respuesta a una pregunta del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sesión de control al Gobierno, Azcón ha avanzado algunas propuestas que planteará al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán en La Moncloa el 11 de octubre. El Ejecutivo aragonés quiere que la dispersión poblacional tenga en cuenta la singularidad de Aragón, ya que la actual ponderación del 0,6 por ciento "perjudica" a la Comunidad Autónoma de Aragón y por eso es partidario de incluir el otro 0,6 por ciento por tener menos de 2 millones de habitantes. Otro concepto a introducir es el número de municipios con entidades menores, pedanías, por el que Aragón recibiría 47,7 millones de euros, y 4,3 millones más por los núcleos habitados diseminados, así como una variable por sobreenvejecimiento, por el número de habitantes de más de 80 años, no de 65 como actualmente. Azcón también quiere que se incluya el factor de la orografía, que no solo afecta a las infraestructuras, sino también a la sanidad y la educación, lo que permitiría ingresar a la comunidad autónoma 320 millones de euros calculándolo como en el caso de la insularidad, el 0,6 por ciento. "Tampoco vamos a cerrarnos a que se estudie la condición transfronteriza" de Aragón, ha continuado Azcón, quien también reclamará que se incremente "año a año" la dotación del FITE --Fondo de Inversiones para Teruel--. Asimismo, Azcón ha tildado de "insulto" que el Gobierno de España haya comparado las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel con "lo que está ocurriendo en Cataluña", añadiendo: "Que lo haga una aragonesa no tiene nombre", en alusión a la ministra Portavoz, Pilar Alegría. BRECHA TERRITORIAL Tomás Guitarte ha manifestado que "la provincia de Teruel tiene unas necesidades específicas que requieren una atención particular" y ha abogado por "construir un consenso" al respecto, subrayando que "la brecha territorial" es "un problema estructural de Aragón" que "alcanza un grado de desigualdad elevadísimo" en el caso de Teruel. Guitarte ha afirmado que la despoblación deriva del abandono institucional reiterado y del déficit inversor, lo que "genera unas necesidades diferentes a otras zonas del Estado", frente a lo que ha propuesto valorar el factor de la orografía en la financiación autonómica, también "el déficit histórico". "Hay una evidente desigualdad entre las personas según el código postal, la comarca y la diferente presencia del Estado", criticando "la acción o inacción coordinada del Estado". Ha exigido que se duplique el presupuesto del FITE y, antes, actualizarlo al IPC.

