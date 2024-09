El PP reta a Sánchez a "dar la cara" ante las nuevas informaciones que afectan a su esposa y su hermano: "Hay caso"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha emplazado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "dar la cara" ante las nuevas informaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. A su entender, "hay caso" y no puede practicar la "estrategia del escapismo" porque la situación es "insostenible" y se requieren "explicaciones". Tellado ha comparecido por segunda vez ante los medios en el Congreso --tras la rueda de prensa que había ofrecido antes en el Congreso-- alegando la "situación procesal de la familia del presidente del Gobierno de España". Según ha recalcado, "la familia Sánchez-Gómez ha tenido hoy un éxito doble". "Hoy por tercera vez, la Diputación de Badajoz ha sido registrada por agentes de la UCO para recabar pruebas sobre el contrato irregular del hermano del presidente del Gobierno, alias David Azagra. Y esta mañana, la Audiencia Provincial de Madrid avalaba que se investigue a la esposa del presidente imputada por corrupción y por tráfico de influencias", ha relatado el dirigente del PP. Según Tellado, Sánchez dirá que "no hay nada" como ha hecho hasta ahora cuando "surgen informaciones sobre las irregularidades de su entorno personal, de su partido y de su Gobierno". Sin embargo, ha subrayado que estas nuevas acciones "acreditan que hay caso". Por eso, ha dicho que es "tremendamente lamentable la estrategia de escapismo que protagoniza al presidente del Gobierno cada vez que se le piden explicaciones". "A Sánchez se le agota el tiempo para comparecer públicamente y aclarar el grado de responsabilidad de sus familiares y el suyo propio en todo lo que está ocurriendo", ha enfatizado. "¿QUÉ MAS TIENE QUE PASAR PARA QUE SÁNCHEZ DÉ LA CARA?" Tellado ha emplazado al Gobierno a aclarar "los términos de estos casos de corrupción" que, a su juicio, "no podrían ser posibles sin la participación del propio presidente". A su entender, si Begoña Gómez "ha podido convertir el Palacio de la Moncloa en un centro de negocios, es porque ha abusado de la condición de esposa del presidente del Gobierno". De la misma manera, ha dicho que "si el hermano de Sánchez ha sido contratado de forma irregular en la Diputación de Badajoz, ha sido precisamente por ser el hermano del secretario general del PSOE". "¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez dé la cara y las explicaciones que todos los españoles están exigiendo?", ha preguntado, para añadir que no les extrañaría que Sánchez "mande la tercera carta, esta vez desde Nueva York". "La semana pasada escapó de las Cortes Generales con un viaje a China y esta semana escapa de las Cortes Generales con un viaje a Nueva York", ha criticado, para añadir que "no se puede ser presidente del Gobierno de España cuando la Justicia acorrala" así. A su juicio, "la situación es insostenible" y "llegó el momento de que Sánchez dé por fin la cara". Este martes, el líder del PP ha confirmado que citarán al jefe del Ejecutivo en la comisión de investigación del Senado, si bien ha admitido que no hay "prisa" porque son asuntos que están siendo investigados por la Justicia. PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO SOBRE "ESCÁNDALOS" DE SÁNCHEZ Previamente, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha presentado un documento titulado '300 días, 300 escándalos' con el que buscan evitar la "desmemoria" de los ciudadanos ante las "infamias" del Gobierno de Pedro Sánchez. Tellado ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces con un dossier de 37 páginas, en el que aparece la imagen de Pedro Sánchez sobre fondo rojo en su portada. La primera medida que denuncian en el texto es la siguiente: "Los grandes fondos de inversión colocan a España como último país europeo donde invertir tras la formación de Gobierno y el anuncio de la Ley de Amnistía". En la número 300 del documento, el PP cita la última votación sobre Venezuela: "El PSOE vuelve a retratarse, esta vez en el Parlamento Europeo, al votar en contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela". "MENTIRAS Y ESTAFAS ELECTORALES DE SÁNCHEZ" Tellado ha explicado que el PP quería presentar este documento hoy porque "se cumplen 300 días de la investidura de Pedro Sánchez", un periodo en el que "lo único que ha conseguido en esta legislatura fallida es un récord mundial de encadenamiento de escándalos". "Hay que reconocer que es un plusmarquista. Ha sido una carrera de 300 días con salto de escándalos en lo que el escándalo de hoy tiene como objetivo tapar el escándalo de ayer", ha apostillado. A su entender, el jefe del Ejecutivo "confía en que ese ritmo desbocado haga que sus infamias pasen desapercibidas". Sin embargo, ha garantizado que el PP no lo va a permitir porque van "a cumplir con su deber de retratar al Gobierno y ser notario de lo que sucede" en España, poniendo de relieve la "responsabilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en todo esto". "El PP quiere luchar contra la desmemoria y ayudar a la población a no olvidar lo que este Gobierno está haciendo con España", ha manifestado. Tellado ha indicado que este documento repasa "todos los escándalos de estos 300 días", desde "los casos de corrupción del Gobierno, del PSOE y del entorno personal de Pedro Sánchez" hasta "las mentiras y las estafas electorales" del jefe del Ejecutivo porque "nada de lo que está haciendo figuraba en su programa electoral". También ha dicho que el documento recoge "las cesiones a los socios independentistas", "los fallos legislativos estrepitosos que protagoniza el Gobierno, la colonización de todas las instituciones a través de siervos de Sánchez o el uso partidista de los recursos públicos en favor siempre del PSOE y del propio Pedro Sánchez". Además, ha indicado que el PP alude al "despilfarro", "la opacidad en el gasto público" y "las continuas y reiteradas mentiras de Sánchez", así como a "los ataques desde el gobierno a jueces y a periodistas independientes". DENUNCIA EL "PLAN DE CENSURA" DE SÁNCHEZ Tellado ha señalado que también han recogido "las negativas a medidas como las rebajas del IRPF, la equiparación salarial de la policía o la EBAU común" que propone el Partido Popular y "la escasa acción" del Gobierno en sectores como el agrario o en proyectos como el ingreso mínimo vital o el bono social. "De todo ello, hablamos en esta recopilación de los grandes fracasos, las grandes mentiras y los grandes escándalos de trescientos días de desgobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado Tellado, que ha dicho que con este panorama "se entiende que la prioridad de este Gobierno menguante" sea la de "impulsar un plan de censura en los medios de comunicación" Así, ha dicho que Sánchez le llama "reforzar la democracia" porque para él "la democracia ideal es perpetuarse en el poder sin críticas y sin obstáculos". "Pero ese sueño de Sánchez de ejercer como un nuevo caudillo de España es en realidad una pesadilla para la democracia y para la libertad en nuestro país", ha declarado. A su entender, como no puede evitar "seguir de escándalo en escándalo, su objetivo es atacar la credibilidad de los que lo cuenten". "Por eso la gran mentira de este plan es señalar como gran déficit de nuestra democracia a los medios de comunicación", ha manifestado, para criticar de nuevo este "plan de censura" del Gobierno.

Compartir nota: Guardar