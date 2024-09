PRC y PSOE se comprometen a que Cantabria vuelva a tener una Ley de Memoria Histórica cuando tengan mayoría

Los grupos parlamentarios Regionalista y Socialista han confiado en obtener de nuevo una mayoría suficiente para volver a aprobar una Ley de Memoria Histórica en Cantabria, que es, a su juicio, "necesaria para garantizar justicia, dignidad y memoria". Así lo han trasladado los portavoces del PRC y PSOE, Pedro Hernando y Pablo Zuloaga, respectivamente, en declaraciones a la prensa, previas al inicio del Pleno en el que se debate la proposición de ley para la derogación de la Ley 8/2021 de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Popular. Hernando y Zuloaga han estado acompañados por representantes de la Plataforma Memoria y Democracia, y han coincidido en lamentar que "hoy es un día triste para miles de cántabros que ven como su memoria vuelve a quedar marcada por las políticas del Partido Popular y ahora de Vox". Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Popular se han mostrado dispuestos a tratar de alcanzar un acuerdo "de mínimos o de máximos" o que permitiera aprobar una ley "entre todos". Hernando, que ha pedido que "se planteen alternativas" para que se mantengan los principios de memoria, de dignidad, de recuperación y de justicia, ha censurado que el PP, con el apoyo de Vox, pretenda acabar con una norma aprobada en este Parlamento "con menos votos que con los que se aprobó". Los regionalistas reconocen que se trata de una ley que "pudiera ser mejorada", dado que ha habido "unas víctimas se han visto más reconocidas que otras", pero han apostillado que "el Gobierno no ha tenido valor", no ha presentado un proyecto de ley, y trae su derogación a través de una proposición del Grupo Popular. "Los cántabros tienen que estar tranquilos. Si el regionalismo vuelve a gobernar en Cantabria, que será bastante más pronto que tarde, Cantabria volverá a tener Ley de Memoria Histórica y Democrática", ha trasladado. En la misma línea, Zuloaga ha lamentado que el PP pretenda derogar, con el apoyo de Vox, una ley que es, ha asegurado, "necesaria para garantizar justicia, dignidad y memoria" y "ha tratado a todas las víctimas por igual". Ha criticado que, con ello, el PP de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "lo único que demuestra es sectarismo, revanchismo y, quizás, añoranza de un tiempo pasado que evidentemente no fue mejor". Asimismo, los socialistas se han mostrado convencidos de que "volverá a haber una mayoría progresista suficiente en el Parlamento de Cantabria para volver a aprobar una ley justa, digna y que recupere la memoria de tantas víctimas como la que hoy el Partido Popular pretende derogar". Mientras que los representantes de la Plataforma Memoria y Democracia han explicado que han acudido a la sesión plenaria para ser testigos de un acontecimiento "muy triste" para los demócratas y para los familiares y las víctimas del franquismo. Su portavoz, José Luis Pajares Diego, considera que "ya no se puede tratar peor a las víctimas del franquismo que derogando una ley que, como se ha dicho aquí, no era de unos ni de otros y lo que vuelve es a remarcar y a castigar a los mismos". PP Y VOX DICEN QUE ES UNA LEY "SECTARIA Y ABUSIVA" Por su parte, los portavoces del Grupo Popular y el Grupo Vox, Íñigo Fernández y Leticia Díaz, respectivamente, han sostenido que se trata de una ley "sectaria" y "abusiva", fruto de la "imposición" del PSOE, que establecía "víctimas de primera y de segunda", por lo que han defendido que debe derogarse "por respeto a la convivencia" en la región" y "a las libertades". Fernández, que ha reconocido el "dolor" que puede suscitar este tema, ha recordado que se presentaron 160 enmiendas y "no se aprobó ninguna", entre ellas la ley de reparación de las víctimas de la violencia política durante la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura. En este sentido, ha indicado que los 'populares' están dispuestos a sentarse para hablar de este tema y tratar de alcanzar un acuerdo "de mínimos o de máximos" o que permitiera aprobar una ley "entre todos". Finalmente, Díaz ha celebrado que hoy se traiga al Parlamento la derogación de esta ley que, en su opinión, "busca la división y el enfrentamiento".

