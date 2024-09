Bendodo dice que Sánchez no logrará "dividir" a presidentes de CCAA de PP, que le pedirán trato "justo" en financiación

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de que no logrará, con la ronda de reuniones que inicia este viernes, "dividir" a los presidentes autonómicos del Partido Popular, que le van a demandar un trato "justo y solidario" en relación con la financiación y que ponga fin "al maltrato" al que tiene sometido a varias regiones. En una comparecencia ante los medios de comunicación en Córdoba, Bendodo, que ha apuntado que cuando el jefe del Ejecutivo español convoca a un presidente autonómico, hay que acudir a escuchar, por "respeto", ha destacado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llevará a la reunión una propuesta "potente de defensa de la igualdad de todos los españoles" y un documento con más de cien puntos de reivindicaciones para la comunidad autónoma. Tanto Moreno como el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, los dos convocados este viernes en el Palacio de la Moncloa, según Bendodo, "van a contar" al presidente del Gobierno las "verdades del barquero". "Que Sánchez pierda ya toda la esperanza de chantajes y sobornos", ha indicado Bendodo, quien ha agregado que Pedro Sánchez se "equivoca" si cree que con los "vis a vis" en la Moncloa "va a dividir la unidad de España, dividiendo a los presidentes autonómicos". Ha querido dejar claro que los presidentes de las comunidades del PP "no van a aceptar ni una España multinivel ni pactos del embudo, es decir, el ancho para el independentismo y el estrecho para el resto de las comunidades autónomas" ni tampoco van a aceptar "compras por debajo de la mesa, que puede tener la tentación Sánchez de hacer, como precisamente ha hecho con el independentismo". MOCIÓN DEL PP CONTRA EL CUPO CATALÁN Bendodo ha presentado en Córdoba la moción que el PP va a lleva a los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos en defensa de una financiación justa que garantice un trato igualitario a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Ha indicado que es "un buen momento para que cada uno se retrate" y de que los barones socialistas, "que dicen que están muy enfadados", aclaren de verdad cuál es su postura y ofrezcan una "prueba fehaciente de que están con la igualdad y no con una financiación al dictado del independentismo". Esta moción, según ha recalcado, es la "prueba del algodón para que el PSOE demuestre de una vez por todas si hay vida fuera del socialismo o lo ha absorbido todo el sanchismo". Ha indicado que, concretamente en Andalucía, el PSOE "se ha convertido en una especie en extinción", con un secretario general, Juan Espadas, que "es el mayor aplaudidor del sanchismo", porque está en "su supervivencia, más que en ser útil al conjunto de los andaluces". Por su parte, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha advertido del "momento complicado" en el que "el presidente del Gobierno pacta cosas con una región de España en detrimento de otras y de lo que merecemos los andaluces y cordobeses", de manera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a trasladar en su reunión con Sánchez "muchas de las inquietudes y problemas de los cordobeses".

Compartir nota: Guardar Nuevo