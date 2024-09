Moreno abordará este viernes con Sánchez un documento de 100 reclamaciones y exigirá multilateralidad en financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá este viernes en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo español ha anunciado con los presidentes autonómicos. Moreno entregará a Sánchez un documento que recoge 100 reclamaciones andaluzas, según han detallado fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press, y demandará "retomar la senda de la multilateralidad" para abordar la financiación autonómica, a través de reuniones de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La reunión será a partir de las 16,00 horas en el Palacio de La Moncloa. A su término se producirá la comparecencia de Moreno ante los medios de comunicación y, con posterioridad, la del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para informar de lo tratado. El Gobierno andaluz estima que estas reuniones bilaterales "no son el foro adecuado" para acordar la financiación autonómica y, por ello, advierte de que "lo que es de todos no puede repartirse en una mesa de dos". Con todo, la Junta defiende este cara a cara de Moreno y Sánchez por el interés de "escuchar por qué motivo ha sido convocado por el presidente del Gobierno, al que viene reclamando desde noviembre de 2023 la convocatoria de una Conferencia de Presidentes". Las fuentes de la Junta de Andalucía reivindican su condición de una de las comunidades que ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo, admitido a trámite, por la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes. La Junta de Andalucía sostiene que de ese centenar de reivindicaciones "muchas de ellas estaban ya" en los documentos que el presidente andaluz le entregó a Sánchez en sus dos anteriores encuentros, celebrados en junio de 2021 y julio de 2022, y que la Administración andaluz sigue calificando como pendientes. Entre las demandas que el presidente de la Junta planteará al del Gobierno figura "la urgente necesidad de dotar a las comunidades de recursos suficientes para sufragar los servicios públicos esenciales" y que esa suficiencia financiera responda a criterios como "la equidad y la transparencia". Con estas premisas se reafirma en el argumento de que "obliga a retirar el Cupo catalán" Con el reproche a Moncloa de que "a menos de 24 horas de la reunión no hemos recibido orden del día", las fuentes del Gobierno andaluz esgrimen la aspiración de Moreno de "recibir alguna noticia positiva sobre inversiones en Andalucía" por parte del Estado en infraestructuras ferroviarias, carreteras, energética o de aguas, ámbitos donde cree que "el Estado tiene muchas asignaturas pendientes" con Andalucía. También busca Moreno ofrecer a Sánchez "de primera mano datos concretos y correctos" de materias como sanidad, educación, política fiscal y ejecución de fondos europeos con la idea de contrarrestar "información inexacta" sobre la gestión de Andalucía que ha atribuido a Sánchez y otros miembros de su Gobierno en diversas declaraciones. EL GOBIERNO ASPIRA A REFORZAR LA COLABORACIÓN El Gobierno central ha informado de que el objetivo de la ronda de reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas "es reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones". El pasado lunes Juanma Moreno hacía público a través de un mensaje en la red social X que sería recibido el viernes por Pedro Sánchez. "Soy claro: defenderé a Andalucía por encima de todo. Digo sí al diálogo, pero no negociaré bilateralmente sobre financiación", exponía el presidente de la Junta. Añadió que Sánchez debe convocar la Conferencia de Presidentes y que Andalucía "Andalucía no es más ni menos que nadie". Esta será la tercera reunión que se produce entre Sánchez y Moreno en el Palacio de la Moncloa. La primera fue el 17 de junio de 2021 y la segunda, el 28 de julio de 2022. En esta última, Moreno entregó al presidente español un documento con el 86 puntos sobre 'reclamaciones fundamentales de Andalucía' al Gobierno nacional. Juanma Moreno será el tercer presidente autonómico en ser recibido este viernes por Sánchez, ya que, de acuerdo con el orden en el que se aprobaron los estatutos de autonomía, el primero será el lehendakari Imanol Pradales y el segundo pasa a ser el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ya que el presidente catalán, Salvador Illa, no puede asistir por motivos de agenda. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, expuso el martes que Moreno pedirá a Sánchez "solución a los agravios" que viene sufriendo Andalucía, como la situación de "infrafinanciación", y acudirá con un "espíritu colaborativo". "Desde el máximo respeto institucional, le trasladará las reclamaciones que consideramos que son justas para Andalucía", según España, que añadió que también le demandará todas las deudas pendientes que tiene la administración central con esta comunidad. Apuntó que un tema que Moreno pondrá sobre la mesa es la necesidad de que se reforme el sistema de financiación autonómica, "de forma multilateral, con luz y taquígrafos, con transparencia y sin llegar a acuerdos de espaldas al resto". España señaló que el Gobierno andaluz espera que Pedro Sánchez "escuche" a Juanma Moreno y "tome nota de todos los agravios que está sufriendo Andalucía y que le ponga solución". Recalcó que el presidente de la Junta acudirá con "espíritu colaborativo, pero con pocas expectativas", sobre el cumplimiento de los "compromisos" que pueda asumir Sánchez, en vista de lo ocurrido con reuniones anteriores. Juanma Moreno expondrá a Sánchez la situación actual de Andalucía, no sólo en el ámbito de la financiación, sino también en otros ámbitos, como infraestructuras, sanidad, educación o el social, y le insistirá en que no se deben negociar "a espaldas" del resto de comunidades cuestiones que "sean competencias de todas las comunidades autónomas", según expuso la portavoz del Ejecutivo andaluz. El presidente de la Junta ha convocado el lunes 23, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, a los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles de los asuntos tratados en la reunión con Pedro Sánchez.

