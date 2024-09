Borràs pide al PSOE que no espere la adhesión de Junts y afea la "mirada españolísima" de Rufián

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha pedido este jueves al PSOE que no esperen la adhesión de su partido y no den sus votos por descontados, y ha criticado la "mirada españolísima" del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al reprocharles que votaran en el mismo sentido que el PP y Vox en el Congreso al oponerse a la tramitación de la propuesta para regular los alquileres de temporada. "Es muy claro que no hay bloques, lo que hay es una mirada españolísima sobre este planteamiento que hace alguien desde el Congreso de los Diputados. Es una mirada colonizada, absolutamente españolísima. No formamos parte de ningún bloque", ha subrayado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press. Según Borràs, pueden coincidir con otros partidos en votaciones por motivos totalmente opuestos, y al preguntársele si los votos de Junts podrían sumarse a los de PP y Vox para una hipotética moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido: "En Junts nos encontrarán para defender los intereses de Cataluña. Y Pedro Sánchez lo debería saber". Tras defender de nuevo el voto y los argumentos de Junts para oponerse a la tramitación de la propuesta, ha insistido en que los socialistas no pueden dar por descontados los votos de su grupo y ha añadido que "donde haya incumplimientos políticos habrá derrotas parlamentarias". REUNIONES CON EXPRESIDENTES Sobre la ronda de reuniones que está llevando a cabo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con sus antecesores en el cargo, ha defendido que debería verse con Carles Puigdemont: "Diría que el 130 presidente de la Generalitat se llama Carles Puigdemont y no puede estar donde debería estar porque hay una Ley de Amnistía que no amnistía". También ha aplaudido que Illa se encontrara con el expresidente catalán Jordi Pujol, teniendo en cuenta que "es el presidente que más años ha sido presidente de la Generalitat y tiene un legado institucional indiscutible". De cara al congreso que Junts celebrará a finales de octubre, ha evitado concretar si quiere seguir como presidenta del partido, alegando que lo que quiere es "seguir trabajando para conseguir la independencia del país".

Compartir nota: Guardar Nuevo