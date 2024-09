PSE-EE no se va a posicionar sobre el Guggenheim de Urdaibai hasta conocer "toda la información"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que su partido no se va a posicionar a favor o en contra del proyecto de un museo Guggenheim en la comarca vizcaína de Urdaibai hasta conocer "toda la información" al respecto, "porque aún no sabemos ni la dimensión que puede tener". Andueza se ha referido así al proyecto museístico, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, tras las declaraciones de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, que este pasado lunes dijo en el Parlamento que no han tenido "el acierto" necesario a la hora de "compartir y explicar correctamente algunas de las cuestiones en relación al proyecto". "Siempre hemos pedido transparencia en esta cuestión, y que todos tengamos toda la información, para conocer qué idea y proyecto tiene la Fundación Guggenheim. No voy a decir ni que estamos a favor o en contra, pero sí que es imprescindible contar con toda la información, porque aún no sabemos ni la dimensión que puede tener. Hasta saber eso, los socialistas no vamos a hacer ninguna afirmación firme", ha asegurado. En todo caso, el secretario general del PSE-EE se ha mostrado favorable a "dar pasos" y a "acordar en torno a la dimensión del proyecto", pero que, hasta conocer su dimensión, "no se puede decir mucho más en torno a eso". "Queremos saber qué dimensión va a tener el proyecto y, lógicamente, estamos dispuestos a recibir esa información, hablar con la Fundación Guggenheim y luego, en base a las relaciones entre las instituciones, lograr un acuerdo, porque están implicadas todas las instituciones, tanto ministerios, como Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Tenemos mucho que hablar sobre este tema", ha destacado. OSAKIDETZA Por otro lado, Eneko Andueza ha afirmado que el cambio de actitud del Gobierno vasco respecto a la situación de Osakidetza es "visible y evidente", y se ha mostrado "esperanzado" en que los resultados que se puedan obtener en la Mesa para conseguir un Pacto por la Salud. El dirigente socialista ha asegurado que existe "un gran problema" en la sanidad pública vasca que "debemos solucionar", y ha apostado por hacerlo "a través del diálogo y el trabajo colectivo". En este sentido, ha aplaudido el "visible y evidente" cambio de actitud del Gobierno vasco respecto a la situación que vive Osakidetza. "He escuchado decir tanto al lehendakari como al consejero de Salud que en Euskadi tenemos un problema sistémico, y eso es reconocer el problema, cuando en la pasado legislatura no se aceptaba", ha indicado. De esta forma, ha considerado que todas los partidos y agentes sociales que toman parte en la Mesa para conseguir un Pacto por la Salud "estamos en esa dinámica", por lo que se ha mostrado "esperanzado" con los resultados que se puedan obtener, "si todos actuamos con honestidad". "Creo que va a ser beneficios para que Euskadi pueda recuperar el buen sistema de salud que necesita", ha añadido. TAV Por otro lado, el secretario general del PSE-EE ha afirmado que desconoce "quién ha llegado a la conclusión" de que él apoya la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra por Vitoria-Gasteiz, "porque yo no dije tal cosa y no tomé partido por una u otra alternativa". También ha recordado que hay "unos informes por terminar" en los que se definirá qué proyecto es más eficiente técnicamente, en términos medioambientales y económicamente, si el de Vitoria-Gasteiz o el de Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa), y que las instituciones deberán acordar "a través del diálogo" qué alternativa elegir. "Yo siempre he dicho eso. Yo no he dicho que soy favorable al de Vitoria-Gasteiz. Sí dije que, de antemano, se puede creer que lo es (más eficiente), pero no que soy favorable", ha asegurado. EUSKERA Por último, el dirigente socialista ha destacado que su partido "siempre ha defendido que hay que utilizar e incentivar el euskera, pero sin imposiciones", y ha asegurado que, entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales, el PSE-EE "siempre pondrá por delante los derechos laborales". Andueza ha dicho que el principal reto con el euskera es el uso, sobre todo porque "cada vez es menor entre jóvenes y niños", a pesar del "esfuerzo" que se ha realizado tanto en los centros educativos como en las familias. "Todos tenemos claro que tenemos un problema, y nosotros siempre hemos defendido que hay que utilizar e incentivar el euskera, pero sin imposiciones. Debe ser un reto para todos, porque el euskera es nuestra lengua, y tenemos ocasión de avanzar sin imposiciones", ha explicado. En cuanto a las ultimas sentencias que tumban la exigencia del euskera para empleos públicos, el dirigente socialista ha asegurado que el PSE-EE "siempre pondrá por delante los derechos laborales".

