Vox crea una Portavocía nacional para temas de inmigración, interior y seguridad que llevará el policía Samuel Vázquez

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que el partido ha decidido crear una nueva Portavocía nacional en materia de inmigración, interior y seguridad que ejercerá el presidente de la asociación policial 'Una Policía para el Siglo XXI', Samuel Vázquez. Según ha explicado Fúster durante la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido, Vázquez es también miembro de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional en el sur de Madrid. LA "ESTAFA" DEL PP Además, Fúster ha aprovechado para denunciar la "estafa" que, a su juicio, pretende llevar a cabo el PP con la moción sobre inmigración que se debatirá esta semana en el Pleno del Congreso y que, según ha dicho, les convierte en "cómplices" de Pedro Sánchez. Esta moción consta de 14 puntos donde reclaman, entre otras cosas, declarar la emergencia migratoria, garantizar suficiencia financiera a las comunidades receptoras o establecer visados para países que ahora no los necesitan. Ante esto, el portavoz de Vox ha ido punto por punto enumerando los motivos que desde su formación creen que "desmontan" el argumentario de los 'populares'. "Más reparto de menas, más inmigración, más inseguridad, más desastre, más problemas económicos para los españoles", ha reiterado y ha acusado tanto al PP como al PSOE de optar por una "invasión islámica perjudicial para nuestra identidad". La semana pasada, el PP apoyó en el Pleno del Congreso una propuesta de Vox de modificar la Ley General de Seguridad Social para "eliminar el subsidio" a los menores extranjeros que hayan estado internados por cometer delitos, y que se les expulse cuando cumplan 18 años, una iniciativa que, no obstante, no se tramitará porque ha contado con el rechazo del resto de la Cámara. EL "FRAUDE" DEL EMPADRONAMIENTO El portavoz de Vox ha avanzado que desde su formación van a "intensificar" las iniciativas para combatir la "invasión migratoria" pidiendo, en primer lugar que los ayuntamientos y las comunidades autónomas rechacen la llegada de "miles de inmigrantes ilegales". También exigiendo la repatriación de todos aquellos migrantes que lleguen a nuestro país, en concreto, según ha explicado, destinando todos los fondos que "fomentan el efecto llamada" para "pagar un billete de vuelta a sus países de origen, o en su defecto en dirección a Bruselas", que es según ha dicho, "donde promueven su llegada masiva y descontrolada". Por último, ha abogado por "intensificar la lucha contra el fraude del empadronamiento", ya que es precisamente en el empadronamiento "ilegal" donde, según Fúster, "colaboran todas las administraciones" y lo convierten en la "puerta de entrada para los inmigrantes ilegales".

