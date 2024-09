Alba Flores protagoniza 'Flores para Antonio', una película dedicada a su padre

Madrid, 16 sep (EFE).- La actriz Alba Flores protagoniza y produce 'Flores para Antonio', una película en la que se adentra en los recuerdos, la vida y la obra de su padre, Antonio, figura de la música española y autor de himnos como 'No dudaría' o 'Juan el golosina'.

"Esta película empezó siendo una ofrenda de amor a Antonio Flores y a su público. Lo que no sabía es cuánto necesitábamos algunas personas del entorno de mi padre algo así. Es una película que estamos haciendo a flor de piel para un artista que también creaba a flor de piel", ha dicho este lunes Alba Flores en una nota.

Este largometraje documental original de Movistar Plus+, que está escrita y dirigida por Isaki Lacuesta ('Segundo premio', 'Un año, una noche') y Elena Molina ('Remember my name'), es un viaje por la memoria del cantante de temas como 'Arriba los corazones (1994) o 'Siete vidas' (1994).

Para esta producción el director ha contado con materiales inéditos, entre ellos, vídeos caseros, fotos, grabaciones, dibujos, imágenes de archivo y su propia música para entender, en su totalidad, la figura y la importancia que tuvo Antonio Flores.

En la película, Alba Flores se adentra en un emocional viaje al explorar las cajas de recuerdos de su padre, escuchar sus cintas de ensayos, aprender sus canciones y participar en el primer concierto en su honor.

Todo mientras comprende quién fue su padre y descubre historias aún sin contar junto a su madre, Ana Villa, y sus tías, Lolita y Rosario Flores.

Con este proyecto, Movistar Plus+ sigue apostando por la línea editorial de la no ficción, con productos originales que muestran nuestras historias desde otro punto de vista como 'Esta ambición desmedida', 'Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho' o 'Bosé Renacido'.

La cinta también se estrenará en salas de cine. EFE

