Rebordinos espera un sucesor en 2025 para que sea su "sombra" antes del relevo

San Sebastián, 14 sep (EFE).- El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha repetido muchas veces que dejará el cargo tras la edición de 2026. Tiene ya en mente a quién propondrá al consejo de administración del certamen para que le releve, pero sea quien sea el elegido le gustaría que fuera presentado en público en 2025.

De esa manera, como a él mismo le ocurrió cuando sucedió a Mikel Olaciregui, contarán con todo un año para que esa persona sea su "sombra" y le acompañe "a todos los sitios".

"Desde que llegué al Festival fui pensando en preparar a gente para que pudiera relevarme porque creo que lo importante es que sea alguien de dentro. Voy a proponer a una persona que puede coger la dirección al día siguiente y no se va a notar nada. Se notará poco a poco porque impondrá su personalidad y su forma de entender el Festival, pero este va a funcionar exactamente igual, no va a haber ningún problema", afirma en una entrevista con EFE.

El consejo de administración, que forman representantes del Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, sabe ya de su decisión "irrevocable" y Rebordinos espera que las razones que va a esgrimir para que opte por su candidato, o candidata, que conoce "muy, muy bien" el Zinemaldia, "le parezcan buenas".

El responsable del certamen donostiarra cumplirá 63 años el próximo día 22, en la tercera jornada de la 72 edición del Festival, que presenta una Sección Oficial en la que figuran "más películas de grandes directores que en otras ocasiones".

Se verán los últimos trabajos de Costa-Gavras, Mike Leigh, François Ozon, Joshua Oppenheimer y Albert Serra, un director que compite por primera vez por la Concha de Oro y por el que "Cannes mata", aunque el certamen francés no ha tenido opciones esta vez porque el catalán aún no había finalizado su filme sobre el torero Roca Rey.

Rebordinos señala que "una de las grandes sorpresas" de la edición puede ser 'On Falling', producción británico-portuguesa de Laura Carreira, "cuyo cine se parece mucho a las primeras películas de Ken Loach".

Destaca asimismo 'Emmanuelle', de Audrey Diwan, "que dará mucho que hablar"; 'El lugar de la otra', que supone el paso a la ficción de la chilena Maite Alberdi, y 'Vivir el momento', de John Crowley, que cerrará el Festival el 28 de septiembre y de la que está convencido "que va a estar en la carrera de los Óscar".

"Creo que hemos tenido pocas clausuras tan, tan buenas, tan potentes. Esa combinación de directores consagrados y de gente que empieza pero que puede ser aquí su presentación en sociedad, es interesante", remarca.

Crowley, director de 'Brooklyn', participó en la sección Nuevos Directores cuando aún no era desconocido, y su protagonista, Florence Pugh, dio el salto a la fama tras 'Lady Macbeth', estrenada en el Zinemaldia en 2016. La actriz británica se declaraba hace unos días en Toronto enamorada de San Sebastián y su festival y, como no puede acudir a la clausura, recomendaba a su compañero de reparto, Andrew Garfield, que aproveche para tapear por la Parte Vieja.

"Ser la cantera de directores que luego van a hacer su recorrido en grandes festivales y que después vuelven a nosotros es algo muy bonito y una de las funciones que tenemos en San Sebastián, la de buscar nuevo talento. Y aunque sus nuevas películas hayan pasado por Cannes o Venecia, aquí las podemos colocar en Perlak o en Zabaltegi", subraya.

Como proyección especial fuera de concurso, la Sección Oficial incluye 'Modi, Three Days on the Wing of Madness", sobre los últimos días de Modigliani vistos por la cámara de Johnny Depp, que está "muy agradecido" con el Festival por defender su presunción de inocencia cuando fue denunciado por su exmujer Amber Heard y el certamen le concedió un Premio Donostia cuya retirada se reclamó desde algunos ámbitos.

"'Si vosotros la queréis, la película es vuestra', nos dijo. Podía haber ido a Toronto porque nosotros no exigimos premier mundial, pero va a ser premier mundial. Creo que Johnny Depp ha dicho 'a San Sebastián le debo mucho', pero sobre todo es que le gusta San Sebastián, está muy cómodo aquí, se lo pasa bien, le gusta la gastronomía y el ambiente del festival. Es bien recibido por la gente y ve que hay mucho amor por el cine, por el arte", afirma.

Rebordinos y su equipo llegan a esta 72 edición tras haber visto en conjunto alrededor de 5.000 películas -él más de 400 y algunos de sus compañeros más de 600-.

"Es un trabajo muy especial, muy loco. Hace falta que tengas cierta pasión por el trabajo. Y esa pasión que tiene el equipo, se transmite. Se nota que es un festival hecho por gente a la que le gusta el cine, y tenemos equipos muy profesionales. Por eso, el cambio en la dirección no es problemático. La mayoría seguimos aquí porque nos da más de que lo que nos quitan no, sino nos iríamos, claro", añade.

La edición que se inaugurará el próximo día 20, y que tiene a Cate Blanchett como rostro oficial', le falta aún completar el jurado que decidirá el palmarés. Se conocerá este lunes o martes, cuando el Festival haya logrado convencer al que quiere que sea su presidente.

Rebordinos dice que "hay jurados valientes, jurados que buscan al público y jurados que buscan los nuevos caminos", pero que en cualquiera de los casos siempre son "imprevisibles". EFE

