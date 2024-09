Albares asegura que la OTAN no va a participar en la guerra de Ucrania ni "entrar en confrontación con Rusia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que la OTAN no va a participar en la guerra de Ucrania ni a entrar en confrontación con Rusia, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya advertido de que si se levanta el veto para que Kiev use armas de largo alcance occidentales Moscú estará "en guerra" con Occidente. "No hay ningún plan de que la OTAN participe en el conflicto bélico directamente, por lo tanto yo creo que estamos en un intento más de amedrantamiento y de pervertir el lenguaje, de darle la vuelta a quién es el responsable de esta guerra", ha esgrimido el ministro en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press. Albares ha reiterado una vez más que la de Ucrania es "la guerra de un solo hombre" y ha denunciado la "asimetría" del conflicto, en el que Rusia usa su territorio para atacar con misiles a la población civil y las infraestructuras ucranianas, "lo cual es un crimen de guerra", y "Ucrania tiene que poder defenderse y ejercer su legítima defensa". Con todo, ha recalcado que "la OTAN no va a participar en esta guerra ni va a entrar en una confrontación con Rusia". En su opinión, la advertencia de Putin forma parte de "la propaganda rusa para intentar desviar la atención de la realidad: el suelo ruso se está utilizando hoy para atacar a civiles indefensos ucranianos y el único responsable de esta guerra es Vladimir Putin". El presidente ruso advirtió el jueves a los países occidentales de que de levantar el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania ataque territorio ruso supondrá "la participación directa" de los países de la OTAN en el conflicto, por lo que Rusia estará "en guerra" con Occidente. "Los países de la OTAN ahora no sólo están discutiendo el posible uso por parte de Kiev de armas occidentales de largo alcance, sino que están tomando la decisión de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano o no", subrayó en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

