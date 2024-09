Barbón aboga por un "acuerdo multilateral" en financiación autonómica y se remite al Acuerdo de Santiago con otras CCAA

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha apostado por un "acuerdo multilateral" sobre financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en pleno debate por el cupo catalán. A la vez, se ha remitido a la Declaración de Santiago, un acuerdo firmado hace unos años por ocho presidentes que reclama tener en cuenta factores como la dispersión. "Todas las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas. Esa es la verdad. Y eso significa que necesitamos una puesta a punto del sistema porque el actual sistema de financiación, hay que recordarlo a la gente, caducó en el 2014", ha dicho durante su primera intervención en Viveiro en la sexta edición de los Encuentros del Eo, en los que participa junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Barbón ha abordado, así, la reforma del modelo de financiación autonómica argumentando que al igual que el actual marco competencial llega al nivel de los estados federales "hay que ir a un sistema federal de financiación". Además, con referencia a la denominada 'singularidad' de Cataluña, el presidente asturiano ha afirmando que defenderá, como otras comunidades con las que el Principado tiene similitudes, sus "singularidades, que también existen". "Lo que tengo claro como presidente del Principado de Asturias que soy, y que aspiro a seguir siendo después del 2027, es que no voy a apoyar ningún sistema de financiación que perjudique a Asturias", ha apuntillado, resaltando que "no piensan lo mismo" en materia financiación Galicia que Andalucía; ni Asturias que Valencia; Cantabria que Baleares o Castilla y León que Madrid. Por ello, aboga por un acuerdo multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según Barbón, "la postura en materia de financiación de Asturias está clara desde el mismo momento que en el año 2020 llegamos a un acuerdo dentro de nuestro Parlamento, que apoyamos todos los grupos parlamentarios menos Vox" y que "todavía acaba de ser nuevamente ratificado hace escasas semanas". "De ese acuerdo nació una negociación con otra serie de comunidades autónomas, y Alfonso se acordará bien, que desembocó en lo que se llamó la 'Declaración de Santiago', firmada por ocho comunidades autónomas", ha recordado, reiterando que las "singuralidades" ahí recogidas "también tienen que formar parte del sistema", como el "coste real de los servicios" con relación al envejecimiento de la población, la dispersión y la orografía. En ese sentido, el presidente asturiano recogió el testigo de Alfonso Rueda para incidir en que "no cuesta lo mismo" prestar asistencia sanitaria en comunidades que son muy envejecidas, que en comunidades con una población joven mucho más importante. "No cuesta lo mismo prestar asistencia educativa, por ejemplo, en comunidades de población dispersa, que tienes que tener escuelas rurales de todas partes, que en otras comunidades donde son poblaciones centralizadas", ha destacado. El presidente gallego había comentado que la dispersión y el envejecimiento de la población, con respecto a otros lugares, hace que prestar servicios desde comunidades autónomas como Galicia "sea especialmente caro". "La última financiación autonómica que se acordó hace años ya se tenía en cuenta eso y asignó a este especial coste de prestación de servicios algo más de 500 millones de euros. En Galicia estas características de prestación de servicios por dispersión y envejecimiento no suponen menos de 1.100, 1.200 millones de euros. Por lo tanto, nosotros no estamos bien financiados", ha detallado Rueda, para añadir que considera que "todas" las comunidades están "mal financiadas" pero no va a admitir "nunca" que se diga que la financiación que tienen comunidades como Galicia "es suficiente", al tiempo que ha alertado de importantes pérdidas si saliera del sistema de financiación Cataluña, al ser una de las tres comunidades aportantes junto a Baleares y Madrid.

