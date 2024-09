Sánchez dice que intentará aprobar Presupuestos pero no va a renunciar a su hoja de ruta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que tratará de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, aunque ha insistido en que no piensa renunciar a su hoja de ruta para este curso político. Al ser preguntado por sus palabras del pasado sábado en el Comité Federal del PSOE, donde dijo que gobernaría "con o sin el concurso del Poder Legislativo", Sánchez ha aclarado que esas iniciativas tienen "intersección con el Parlamento, pero también una acción propia del Poder Ejecutivo", según ha indicado. "A eso es a lo que me refería", ha apuntado. El presidente ha sido cuestionado a este respecto después de las críticas de la oposición e incluso desde dentro del Gobierno como las vertidas por Podemos, que apreció "tics autoritarios" en las palabras de Sánchez. "Máximo respeto, máxima colaboración y tender puentes con todos los grupos parlamentarios", ha apuntado en una comparecencia ante los medios desde China, donde se encuentra de viaje oficial. A este mismo respecto, fuentes gubernamentales indicaron en la víspera que, con sus palabras, Sánchez quería dejar claro que agotará la legislatura haga lo que haga el Poder Legislativo, y apuntaban que el Gobierno tiene herramientas, como la aprobación de reales decretos leyes o reglamentos, para llevarlo a cabo. Sánchez también ha sido cuestionado sobre cuánto tiempo puede aguantar su Gobierno sin aprobar nuevas cuentas públicas, dado que él mismo exigió a su antecesor, Mariano Rajoy (PP), que convocase elecciones si no era capaz de aprobar presupuestos. En este sentido ha defendido que en los seis años que lleva en La Moncloa ha aprobado tres PGE y ha señalado que su intención es volver a hacerlo este año. "Nuestra ambición es continuar aprobando presupuestos y presentaremos los presupuestos. Ayer mismo en el Consejo de Ministros aprobamos de nuevo el techo de gasto que será enviado al Parlamento", ha indicado.

