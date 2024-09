Manu Hernando: "Lo importante es tener un equilibrio mental"

Santander, 11 sep (EFE).- Manu Hernando, uno de los fijos en la zaga del Racing de Santander, ha valorado el inicio de temporada del conjunto cántabro, que todavía no conoce la derrota, pero ha afirmado que "lo importante es mantener un equilibrio mental, en el que las derrotas no pesen y las victorias no te hagan pensar que eres mejor que nadie".

"Ha sido un comienzo de temporada muy positivo, tanto de puntos como de juego ante rivales de muy alto nivel, que van a estar arriba en la tabla", ha subrayado el futbolista, que ha comparecido ante los medios tras el último entrenamiento verdiblanco.

Además, Hernando ha destacado que el equipo consiguiera mantener la portería a cero en el último partido ante el Tenerife (0-1), lo que les "refuerza mucho mentalmente" porque son conscientes de que la temporada pasada recibir muchos goles les penalizaba mucho.

El defensa racinguista ha manifestado que su entrenador, José Alberto López, les pide tener la línea defensiva adelantada para apretar arriba, aunque corran el riesgo de que les puedan coger balones a la espalda.

"Estamos entrenando, el míster nos mete mucha caña con vídeos para corregir los errores de cada partido, estamos mejorando y en una línea ascendente en el aspecto defensivo", ha añadido.

De cara al próximo encuentro, la visita del Sporting de Gijón a El Sardinero, Manu Hernando considera que "va a ser un partido muy bonito para todos" ante "un rival muy complicado", y espera dar una nueva alegría a la afición racinguista. EFE

