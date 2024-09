Bolaños y Torres insisten en recordar al PP que Feijóo y Camacho defendían el cupo catalán

Madrid, 11 sep (EFE).- Los ministros Félix Bolaños (Presidencia) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial) respondieron hoy al PP en el Congreso, cuando sus diputados les preguntaron por el concierto catalán, que el propio Núñez Feijóo y la excandidata popular Alicia Sánchez Camacho defendieron el cupo catalán en el pasado.

El debate se ha desarrollado en la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Congreso.

Bolaños ha respondido a la pregunta del diputado popular Manuel Cobo, quien le ha acusado de "tomar por tontos a los españoles" argumentando que ceder el cien por cien de los impuestos a los que más recaudan beneficia al resto, leyendo el programa del PP en Cataluña en 2012 y unas declaraciones de Feijóo en 2016.

"Es cierto que en la discusión constituyente se llegó al acuerdo de que Cataluña no tuviera concierto, pero estas cosas se pueden discutir y cambiar", ha citado el ministro, poniendo estas palabras en boca de Feijóo.

Bolaños ha acusado al PP de que, "en su reciente reunión de presidentes autonómicos, no ha producido ni una letra de propuesta, porque no tienen una posición única en financiación autonómica".

En otra pregunta Elías Bendodo (PP) ha querido poner en evidencia a Ángel Víctor Torres diciéndole que no se le escucha decir "ni pío" sobre financiación autonómica, a pesar de ser el titular del Ministerio de Política Territorial.

Torres ha recordado también la posición defendida por Camacho en el pasado y ha afirmado que cuando el PSOE está en el Gobierno logra avances en materia de financiación autonómica, mientras que el PP no ha producido ninguno. Además, ha defendido la solidaridad territorial.

Bendodo ha contraatacado aludiendo a otra materia de competencia del ministro de Política Territorial, la inmigración y la gestión de los menores llegados a Canarias en patera.

"Si quiere un ejemplo de solidaridad interterritorial lea el acuerdo entre el Gobierno Canarias y el PP para dar solución" al problema de los menores inmigrantes llegados a Canarias en patera y que están pendientes de un acuerdo para ser distribuidos a distintas autonomías.

"Un gran problema, el Gobierno no puede resolverlo y culpa a las autonomías. Pero Feijóo, ayer, llegó a un acuerdo con Canarias para este problema que el Gobierno no ha sido capaz de resolver. Eso es gobernar desde la oposición porque el Gobierno no es capaz", ha señalado Bendodo, recordando la propuesta conjunta que el PP y el Gobierno canario anunciaron ayer en materia de menores no acompañados.

"¿Se siente cómodo al frente de este ministerio vacío?", le ha preguntado, antes de aludir a que "no sé por qué es usted ministro, quizá para aforarlo, pero se le está poniendo cara de embajador, porque el presidente Sánchez no lo tiene en cuenta".

"Lo que no es solidaridad interterritorial es votar en contra de admitir a trámite una reforma de la Ley de Extranjería" que perseguía mejorar el reparto de estos menores en diferentes autonomías. "Ahora están intentando enmendar su error", ha respondido Torres. EFE

