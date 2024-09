Bolaños recuerda al PP que Feijóo vio posible un "concierto" para Cataluña que iba "más allá" que lo pactado con ERC

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado este miércoles al PP que su líder, Alberto Núñez Feijóo, abrió la puerta a un "concierto" para Cataluña y ha asegurado que eso es ir "mucho más allá" que el acuerdo entre ERC y PSC. Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso cuando Bolaños ha señalado que en el año 2016, Feijóo que en ese momento era presidente de la Xunta, aseguró que "era posible cambiar, plantear y discutir" la posibilidad de que Cataluña tuviese un "concierto". TAMBIÉN EN EL PROGRAMA DEL PP DE 2012 Lo ha hecho en respuesta al diputado 'popular' Manuel Cobo quien se ha dirigido al ministro socialista para reprocharle que hable de implementar "diálogo entre comunidades" cuando el pacto alcanzado con ERC para la financiación singular para Cataluña es una "negociación bilateral" que no tiene "ni solidaridad ni diálogo territorial". "No pueden seguir engañando a los españoles", ha reclamado y ha censurado además que desde el Gobierno hayan "dado impunidad a los delincuentes" tirando de la "chequera" de todos los españoles. Ante esto, Bolaños ha reivindicado la importancia de "debatir con rigor" y ha aprovechado su primera intervención para citar un extracto del programa electoral del PP para las elecciones catalanas en el año 2012. "Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat y aseguraremos que el nuevo modelo de financiación respete el principio de ordinalidad", ha relatado. REVIENTA LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD En su turno de réplica, Cobo ha reclamado a Bolaños que "no tome por tontos" a los españoles asegurando que el acuerdo entre PSC y ERC beneficia tanto a Cataluña como al resto de España. "¿No les da vergüenza decir que un sistema de cupo en las comunidades que más recaudan benefician al resto de los españoles? Eso es reventar la igualdad y la solidaridad", ha reiterado. Asimismo, ha invitado al dirigente socialista y a la vicepresidenta Maria Jesús Montero a comprobar "cuánto ha gustado a los andaluces, madrileños y demás españoles que se les trate como ciudadanos de segunda". Finalmente Bolaños ha aprovechado su última intervención para señalar que en materia de financiación autonómica el programa de los 'populares' no tiene "ninguna mención" a la solidaridad, un concepto que, según ha dicho, en el acuerdo de los socialistas es "clave". "El acuerdo que nosotros hemos llegado garantiza el autogobierno de Cataluña, garantiza la solidaridad, habla de una financiación singular y justa que pueda servir también para que otros territorios puedan tener un nivel de servicios públicos similares al de Cataluña con un esfuerzo fiscal homologable", ha reiterado y ha concluido lamentando que desde el PP no tengan una "posición única" en financiación.

