AMP-Junts dice que el pacto PSC-ERC ni es "concierto" ni da "el poder a Cataluña" y volverá a tumbar la senda de déficit

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dado por certificado este miércoles que la financiación singular para Cataluña pactada por el PSC y ERC no es un "concierto económico ni nada que se le parezca" y que tampoco da a Cataluña ni "el poder" ni la "llave de la caja" y, por todo ello, ha avanzado que sus siete diputados tienen intención de volver a rechazar la senda de déficit que ha aprobado por segunda vez el Gobierno. Así se lo ha advertido a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la primera sesión de control al Gobierno tras el paréntesis estival, un debate que la también 'número dos' del PSOE ha aprovechado para defender el pacto con ERC y pedir a Junts que reconsidere su negativa a aprobar los objetivos de estabilidad. Nogueras ha retado expresamente a Montero a especificar cuál es la "cifra" del "expolio fiscal" que, a su juicio sufre Cataluña y que, desde su punto de vista, debería haber servido de base para el acuerdo fiscal suscrito con ERC y también le ha preguntado si "puede confirmar" que ese pacto es "un concierto económico como el vasco". La respuesta de Montero no la ha satisfecho puesto que no ha dado la cifra que le reclamaba, le ha recordado que "a veces uno no puede llegar a su aspiración de máximos" y le ha recalcado que quienes "quieren incrementar el autogobierno y el bienestar de Cataluña" deberían "aplaudir" esa financiación singular. LOS ACUERDOS DE AZNAR Y PUJOL ERAN OPACOS Montero ha echado en cara a Nogueras, que, a diferencia de los acuerdos que el 'popular' José María Aznar firmaba "en la intimidad" con el expresidente catalán Jordi Pujol, el que los socialistas han alcanzado con ERC es público y ha señalado que es "curioso" que requiera de tantas explicaciones. "Usted puede leer por sí misma el acuerdo e interpretar cuáles son las cuestiones que ahí se plantean. Lo que le puedo asegurar, es que este acuerdo es bueno para Cataluña. Desde el punto de vista del Gobierno, es un acuerdo bueno para el conjunto del país porque va a permitir profundizar en el autogobierno y en la solidaridad", ha incidido. Eso sí, le ha recordado a la portavoz de Junts que "en política, a veces uno no puede llegar a su aspiración de máximos" y le ha recalcado que ese acuerdo incluye "las políticas que van en la dirección correcta" y que tendrían que ser "aplaudidas" y respaldadas con los votos de los partidos "que lo que quieren es mejorar el autogobierno y el bienestar de Cataluña". Nogueras se ha quejado de que Montero siga sin desvelar "en qué consiste exactamente" ese acuerdo ni dé las cifras que debería manejar "si realmente hubiera cerrado un acuerdo de financiación para Cataluña". "Queda claro entonces que no hay concierto ni nada que se le parezca y esto también lo sabe el PP", ha deslizado, antes de referirse a la senda de déficit que el Consejo de Ministros aprobó por segunda vez este martes después de que Junts, PP y Vox la tumbaran el pasado mes de julio en el Congreso. SÓLO 100 MILLONES DE EUROS PARA CATALUÑA Y en este punto, Nogueras ha dado a entender que si el Gobierno remite al Congreso mismo texto y no se abre a cambios volverá a toparse con el 'no' de los siete diputados de Junts. "Hablemos claro, Europa les dice que se pueden gastar 40.000 millones de euros el año que viene como déficit y el modo en como ustedes les van a repartir estos 40.000 millones de euros va a ser lo que vamos a tener que votar aquí. ¿Y cómo se repartirán? Esto es lo que ustedes no cuentan", se ha quejado. Según sus cuentas, estos 40.000 millones de euros el Gobierno se quedará casi el 90%, más de 35.000 millones de euros que, además no se van a gastar "ni en pensiones, ni en paro, ni en servicios sociales, ni en enseñanza, ni en salud". "¿Y qué le toca a Cataluña?", ha preguntado, sentenciando que Montero "miente" cuando dice que su propuesta "beneficia a todas las comunidades autónomas". Nogueras sostiene que Cataluña no recibirá ni 100 millones de euros y ha lamentado que el Gobierno aún no haya "entendido" cómo actúan los de Carles Puigdemont. "Si se creen que luchamos por la independencia para acabar conformados con un poco de gasto, es que todavía no han entendido cómo actuamos. Queremos el control, que Cataluña mande sobre todos los ingresos, sobre todos los gastos y todas las políticas de Cataluña". Según Nogueras, ese "el poder" es "el debate real". "O lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña. Y recaudar y enviar el dinero de los catalanes o devolver el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja. Señora ministra, si quiere resultados distintos, haga cosas distintas", ha zanjado. EL GOBIERNO EVITA RECORTES En su segundo turno, Montero ha admitido que el acuerdo con ERC "evidentemente se sujeta a su interpretación" pero ha dejado claro que con su senda de déficit, el Gobierno "está evitando que haya un recorte de 4.800 millones euros en ayuntamientos y comunidades". "Lo que plantea este Gobierno es que no haya ningún tipo de esfuerzo fiscal por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos y sin embargo, ustedes votaron en contra. Espero que lo reconsideren porque esa senda es buena para Cataluña y es buena para el Congreso de los españoles", ha concluido.

