Carlos Rodríguez:"Acabo la Vuelta contento, pero no me conformo"

Madrid, 8 sep (EFE).- El español Carlos Rodríguez (Ineos), décimo clasificado en la 79 edición de la Vuelta, aseguró que no se conforma con este puesto y espera que la enseñanza adquirida le sirva para mejorar en el futuro.

""Aunque la gente no se lo espere, yo termino contento con la Vuelta. Se han dado circunstancias, terminé el Tour enfermo, arrastrándome, luego en casa me recuperé, pero hasta que empezó la Vuelta no me sentí bien", explicó el corredor de Almuñecar.

Rodríguez, quien tampoco pudo lograr el maillot blanco de mejor joven, prenda que vistió en varias jornadas, sacó las conclusiones más positivas para tratar de mejorar sus prestaciones en el futuro.

"Llegué justo de preparación, y luego el nivel ha sido alto. No he destacado mucho, vine a descubrir la respuesta de mi cuerpo, y ha sido buena experiencia. No me conformo con esto, tengo ambición más elevada. El equipo se esfuerza por mi y espero mejorar para responder a ese trabajo y esa confianza", concluyó. EFE

