Espadas apuesta por avanzar de un proceso de desarrollo autonómico a un proceso de España federal

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha indicado que los socialistas abordarán cómo avanzar de un proceso de desarrollo autonómico a un proceso de España federal "Los socialistas probablemente abordaremos cómo avanzar de un proceso de desarrollo autonómico a un proceso de España federal en el que la solidaridad, la igualdad, el reconocimiento de la singularidad sea un esquema en el que podamos definitivamente resolver los problemas pendientes", ha declarado el también portavoz socialista en el Senado este sábado. Espadas ha defendido que el Comité Federal socialista se celebra después de haber alcanzado "uno de los objetivos políticos más importantes" como el "reconocimiento de la diversidad" y ha añadido: "El hacerlo en Cataluña utilizando instrumentos de conciliación para acabar de enterrar esa fractura social ha significado el reconocimiento también del electorado catalán que le ha dado la confianza al PSC para gobernar". Espadas ha indicado que la diversidad tiene que garantizar también la solidaridad porque sino, "al final no funciona" y ha destacado que las reglas de juego las marcan la propia Constitución. Ha subrayado que desde el PSOE Andalucía "quieren jugar un factor equilibrador" y que ya "lo jugó" en el inicio de la autonomía. "Lo hemos hecho a lo largo de todo este proceso. Lideramos también la renovación de los estatutos de autonomía, el de Andalucía en 2007 con techo competencial equivalente al que tiene Cataluña y lo queremos hacer ahora también, garantizando efectivamente que la solución final de la financiación sea una solución para todos, no una solución solo para unos pocos", ha detallado. Espadas ha indicado que tiene la "confianza de demostrar" que hoy en ese Comité Federal "la solidaridad interterritorial sea el elemento que acabe cerrando un gran acuerdo de Estado" y ha dicho que "solo falta" que la derecha esté a la altura y mire por el interés general de los ciudadanos y no por "una estrategia política simplemente de desgaste y de tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez".

