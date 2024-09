Denuncian la muerte de una anciana que cayó de una camilla tras ser dada de alta

Sevilla, 7 sep (EFE).- El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscalía de Sevilla la muerte de una mujer de 95 años que cayó de una camilla tras ser dada de alta en el Hospital Virgen del Rocío, sufriendo un golpe en la cabeza que le causó un derrame craneal por el que falleció días después.

Esta organización pide al fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, una "intervención e investigación de oficio sobre el caso terrible e innecesaria muerte de una paciente en el Hospital Virgen del Rocío en el servicio de urgencias".

En un comunicado, el Defensor del Paciente recoge este sábado la denuncia de la hija de Dolores Rodríguez, que fue ingresada en el hospital Virgen del Rocío el pasado 21 de agosto a las 20:42 horas y fue dada de alta a las 00:01 del día 22.

Su hija, María Ángeles Iglesias, ha relatado que su madre ingresó con un cuadro de vómitos oscuros y que tras varias pruebas que determinaron que no había problemas de salud, y por su mejoría, fue dada de alta horas después.

"Esperando la ambulancia, eran más de las dos de la madrugada, llevaba más de cinco horas en la camilla, muy cansada, y la camilla estaba en un estado deplorable; se le cayó la barandilla y ella cayó en el suelo, golpeándose la cabeza y produciéndose un derrame cerebral que a la semana, y con un coma inducido, le ha causado la muerte", ha señalado la hija, que subraya que la autopsia ha confirmado que la muerte se debió al derrame.

El Defensor del Paciente reclama a la Fiscalía "que sean retiradas todas la camillas en ese estado deplorable y que con ello no se repita lo que nunca debió suceder por la dejación de funciones de la Junta de Andalucía ".

Dicha petición también la ha realizado la hija de la anciana fallecida, quien ha reclamado que "no haya sido inútil que los responsables hagan su trabajo y no permitan que esas camillas estén funcionando y que una persona de 95 años no tenga que estar esperando horas a que llegue la ambulancia para trasladarla a su domicilio". EFE

