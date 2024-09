Pepe Álvarez optará a un tercer mandato al frente de UGT, que liderará hasta 2028

(Actualiza la EC4178 con más información)

Barcelona, 5 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves que optará a un tercer mandato al frente del sindicato, por lo que liderará esta fuerza sindical hasta 2028.

Los estatutos de UGT establecen un límite de tres mandatos, por lo que si resulta elegido será el último de Pepe Álvarez, que comanda el sindicato desde marzo de 2016, ya que se presentará a la reelección en el Congreso Confederal que se celebrará en Barcelona del 25 al 27 de noviembre.

En una intervención ante el Comité Nacional de la UGT catalana, que lidera Camil Ros, Álvarez, de 68 años, ha justificado su decisión para seguir haciendo frente a los retos que tiene por delante la organización. "Merece la pena", ha asegurado.

Álvarez ha comentado que tras un período de consultas en el seno de la organización ha decidido optar por un nuevo mandato porque "no conviene dejar el sindicato" ahora en una situación en la que tardaría "algún tiempo" en mantenerse a un rendimiento "del 100 %", ha argumentado, un anuncio que los asistentes al acto han recibido puestos en pie y con aplausos.

A preguntas de los periodistas por su decisión de querer optar a un mandato más pese a tener 68 años, ha comentado que por supuesto quiere que la organización tenga "plena conciencia" de su edad y haga un balance de pros y contras, aunque ha argumentado que sus homólogos europeos también están en ese entorno de edades y que "la experiencia es un valor" a tener en cuenta.

Ha comentado que aspirar a un tercer mandato "puede ser que a alguien le parezca un exceso", pero ha insistido en que para él no lo es.

"Es evidente que tengo 68 años y son muchos años", ha dicho, si bien luego ha sentenciado: "No me siento nada cansado y con ningún tipo de cuestión que me impida continuar con un trabajo ilusionante" (...) Me siento con fuerza y ganas".

Preguntado por la coherencia de estar al frente de UGT más allá de los 70 y defender al mismo tiempo reducir la edad de jubilación, Álvarez ha asegurado que si él aplicara el control horario se tendría que haber jubilado "hace 16 años", y ha defendido que la jubilación es una opción personal.

"Voy a trabajar cada día para que las personas se puedan jubilar cuanto antes", ha dicho, al tiempo que ha recordado que su trabajo no requiere de esfuerzo físico, a diferencia de otras ocupaciones.

Pepe Álvarez fue elegido secretario general de UGT en marzo de 2016 tras recibir 306 a favor frente a los 289 votos obtenidos por su rival, Miguel Ángel Cilleros, al que venció por un estrecho margen.

Álvarez fue reelegido en mayo de 2021, en el 43 Congreso Confederal de la UGT, con un respaldo del 85,83 % de los votos y sin candidatura opositora.

El líder sindical, que en mayo de 2019 resultó elegido como vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), fue antes secretario general de UGT de Catalunya durante 26 años.

En su discurso ante los asistentes, Álvarez ha dicho que en este tercer mandato al que aspira quiere "volver a dar a la UGT el carácter de sindicato de clase".

En esta línea, ha explicado que UGT se debe preocupar no solo por pactar buenos convenios colectivos, sino por aspectos clave como la situación de la vivienda, la educación o la sanidad en España, y ha avanzado que este rol de sindicato de clase se apreciará en las resoluciones del próximo congreso confederal que se celebrará en Barcelona.

Durante su discurso, el secretario general de la UGT catalana, Camil Ros, que celebrará su congreso el próximo enero en Mataró, ha expresado su apoyo a la reelección de Álvarez. "La UGT federal necesita el liderazgo de Pepe Álvarez", ha dicho.

En defensa de su continuidad al frente de UGT, Álvarez ha recordado que será el último "por razones estatutarias", y ha defendido que estos ocho años de mandato han sido de "éxitos extraordinarios" para el sindicato.

"Si no hubiéramos conseguido tantas cosas en poco tiempo no me plantearía presentar mi candidatura", ha dicho Álvarez, que ha destacado que, a pesar "de los vientos en contra", en este período se ha logrado "la derogación de la reforma de las pensiones" aprobada por el gobierno del PP y de la reforma laboral.

También ha reivindicado la reducción de jornada a 37,5 horas semanales y ha criticado a PP y Junts por facilitar el trabajo a la CEOE en este sentido con su postura política. EFE

