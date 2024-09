Ribera se entrevista con Von der Leyen y espera conocer en una semana la cartera que le encomienda en Bruselas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, candidata del Gobierno a comisaria, se ha entrevistado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas para hablar sobre sus futuras responsabilidades en el Colegio de Comisarios y confía en poder comentar "en una semana" cuáles son los "desafíos y responsabilidades" que le encomienda. Preguntada por la vicepresidencia ejecutiva de Transición Ecológica, Social y Digital que este martes le asignaba el diario alemán Die Welt en la nueva Comisión, Ribera ha señalado que no tiene "nada que decir" y ha pedido "un poquito de paciencia" antes de realizar comentarios sobre su futuro cargo. "He visto distintas quinielas, valoraciones y sugerencias en periódicos pero, en estos momentos, hay que relajarse. Está acabando de organizar las cosas, viendo el perfil de cada uno de nosotros y de qué manera encajan las distintas familias políticas y prioridades", ha explicado Ribera en declaraciones a los medios en Bruselas, donde participa en una charla organizada por la institución económica Bruegel. La ministra ha pedido también "respetar el privilegio" de Von der Leyen como presidenta del Colegio de Comisarios, que está ultimando las entrevistas con los candidatos y el reparto de carteras y debe, según ha explicado Ribera, "acabar de calibrar" la organización de un equipo que "debe funcionar bien" frente a los "grandes desafíos y las directrices políticas" marcadas por la líder alemana, algo que considera "muy importante en un momento tan crítico para Europa". "Me parece que con un poquito de paciencia lo resolveremos y seguro que en una semana podremos comentar cuales son los desafíos y responsabilidades que me encomienda", ha explicado Ribera, quien dice estar centrada en respetar ahora los tiempos de Von der Leyen y, de vuelta en Madrid, a nivel doméstico, seguir trabajando "hasta que el presidente considere" que es oportuna su salida del Gobierno.

