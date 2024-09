Clavijo se siente "decepcionado" con el PSOE pero cree posible un acuerdo entre Gobierno y PP con la migración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado sentirse "decepcionado con el PSOE" porque, según ha denunciado, han hecho pública una reunión a tres con el PP por la crisis migratoria, que los socialistas pidieron que fuera "discreta", aunque se ha mostrado confiado en que habrá un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Clavijo ha señalado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quien dice que "la confianza se ha quebrado", reclamó tener "una reunión discreta" el 12 de agosto entre el Gobierno central, el Ejecutivo canario y el PP con el objetivo de "quitar presión política al asunto y que esto no sea un problema político". En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, el presidenta canario ha subrayado que "en ningún momento" el Gobierno de Canarias se ha negado a "recoger menores". "No nos enfrentamos al Estado", ha recalcado. Clavijo ha pedido expresamente que el Gobierno de España "se siente con el Partido Popular y con el de Canarias", a la vez que ha afeado que acuse al PP de "estar mareando la perdiz" con la migración "introduciendo permanentemente nuevas condiciones y eso no es cierto". PETICIÓN PARA UNA INTERVENCIÓN EUROPEA El presidente canario ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, en la que solicita comparecer para exponer la emergencia migratoria de Canarias y ha indicado que considera necesario que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) "debe desplegarse, sobre todo porque ayuda a detectar y salvar vidas". En este sentido, ha añadido que las instituciones europeas no pueden dejar "sola" a su comunidad autónoma, al tiempo que ha recordado que lleva "un año reivindicando lo que está ocurriendo" con la migración. "A fecha de 31 de agosto, hemos más que duplicado las llegadas del año anterior", ha expuesto Clavijo, añadiendo que, si se aplica ese baremo para las previsiones "podemos acabar el año con más de 60.000 migrantes". En la actualidad, el Gobierno de Canarias calcula que "aproximadamente hay 5.500 menores en Canarias". Para Clavijo, la isla de El Hierro "ya no tiene espacio para menores en las ubicaciones actuales", lo que supone que en atención inmediata se vean residiendo en carpas "porque no hay capacidad". Por último, ha asegurado que no van "a dejar a los menores abandonados ni tirados" pero van a "discutir con el Estado" sobre "quién va a tener que asumir la responsabilidad de la integración del menor".

