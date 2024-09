Un informe del Govern recoge que hay "recorrido de mejora" en el uso social del catalán

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentado este martes en el Consell Executiu un informe que recoge que hay "recorrido de mejora" en el uso social del catalán en ámbitos como el educativo, el laboral y el institucional. En rueda de prensa, Paneque ha explicado que la presentación de este informe ha suscitado un debate "rico, muy positivo y propositivo" entre los consellers, sobre cómo se podría desplegar el futuro 'Pacte Nacional per la Llengua' en los diferentes departamentos. El informe, realizado a petición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, da "un diagnóstico" de la situación de la lengua e indica las líneas de trabajo que se seguirán para fortalecer el catalán, y también explicita la situación del aranés y la lengua de signos catalana. El Govern marca como objetivos el incremento del conocimiento social de la lengua y potenciar la oferta cultural en catalán, sobre todo en el mundo audiovisual y digital, así como destinar recursos para fomentar su uso en el ámbito institucional, educativo y social, ha enumerado Paneque. PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA La portavoz ha explicado que el conseller ha señalado el 'Pacte Nacional per la Llengua' como "el marco" para desarrollar las medidas para proteger el catalán. Paneque ha apostado por conseguirlo a partir de un consenso "muy amplio y alejado del debate político", tras lo que ha emplazado a todas las fuerzas políticas a trabajar para lograrlo. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN La Generalitat ha establecido sus líneas de intervención en política lingüística para esta legislatura, que pasa por incrementar el conocimiento social de la lengua, garantizar el catalán como "lengua de uso normal" en las instituciones, garantizar los recursos para ello y apartarla de luchas partidistas. El informe destaca que el catalán es una lengua media europea con más de 10 millones de hablantes, situándose en una posición similar o superior a otras lenguas europeas como el danés o el eslovaco, y subraya la "relevancia demográfica" del catalán en el contexto europeo. Cita los retos presentes del catalán como la existencia de "bolsas significativas" de personas que desconocen la lengua o un retroceso en el uso del catalán en el ámbito educativo, sanitario y comercial. Quiere garantizar que el sistema educativo dote "efectivamente" de competencia oral y escrita en catalán a todos los escolarizados y relanzar los mecanismos de acogida, enseñanza y dinamización lingüística para adultos. Señala que en los ámbitos de Salud y Derechos Sociales, establecer un calendario de capacitación del personal y normalización del uso que garantice la atención activa en catalán a los usuarios a lo largo de esta legislatura y velar por que la oferta comunicativa en catalán sea "rica, atractiva, para todos los públicos y accesible". USO EN LA ADMINISTRACIÓN El documento propone el uso del catalán como "lengua de uso normal" en las administraciones e instituciones catalanas en sus actuaciones internas y en su relación entre ellas, así como en las comunicaciones. ARANÉS Y LSC En lo que se refiere al aranés, el informe reconoce la situación complicada de esta lengua a causa de su demografía reducida y los problemas de estandarización, y propone intensificar la colaboración con el Conselh Generau d'Aran para garantizar la normalización de su uso en ámbitos como la educación, la administración y los medios de comunicación. Sobre la lengua de signos catalana (LSC), el informe prioriza la mejora del alcance y las herramientas de formación, enmarcándolas en los niveles del Marco Europeo tanto en docencia como en acreditación, aumentar la difusión más allá de la comunidad ciega y sordociega, y potenciar la investigación.

