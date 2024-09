Cuerpo desmitifica los viajes en el 'Falcon', el avión oficial: "No es cómodo"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido "desmitificar" la idea de que los viajes en el 'Falcon', uno de los aviones de los que dispone el Estado para los viajes oficiales, asegurando que no son cómodos e incidiendo en que son muy antiguos. "Voy a desmitificar algo en este programa. El 'Falcon' no es cómodo", ha asegurado Cuerpo durante una entrevista en el programa Todo es Mentira de Risjo Mejide en Cuatro. "No es un avión cómodo" sobre todo para los viajes largos, ha indicado. "Son aviones que ya tienen sus años" y por tanto no cuentan "con todo lujo de comodidades", ha subrayado, poniendo por ejemplo que no se puede "echar el respaldo por completo hacia atrás". En este sentido, y como "chascarrillo", ha comentado que en ocasiones cuando viajan en estos aviones oficiales empresarios o periodistas "van muy contentos a la ida", pero luego preguntan si "la vuelta también tiene que ser en el 'Falcon'". Así las cosas, y "entrando en lo serio", el ministro de Economía ha apuntado a que el debate en torno al uso de estos aviones es una discusión "muy difícil" sin caer en argumento que no sea "populista o extremista". El Grupo 45 del Ejército del Aire y del Espacio cuenta con cinco aviones 'Falcon 900' fabricados a finales de la década de 1980 y que han sido sometidos a algunas remodelaciones y mejoras desde que entraron en servicio en 2004. Estos aparatos se utilizan para los desplazamientos tanto de los Reyes como de los miembros del Gobierno y otros altos cargos del Estado.

Compartir nota: Guardar Nuevo