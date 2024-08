El PP ve "materialmente imposible" llegar a entendimientos con Sánchez en migración y otras políticas de Estado

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha considerado "materialmente imposible" llegar a entendimientos con el Gobierno de Pedro Sánchez en materias que deberían ser política de Estado como la migración, al tiempo que ha considerado que el presidente está dispuesto a seguir en Moncloa "cueste lo que cueste". En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Sémper ha reconocido que "hay algo de rectificación" por parte de Sánchez en su postura respecto a la migración, después de que dijera que era "imprescindible" el retorno de quienes habían llegado ilegalmente a España tras haber defendido que es "necesaria", si bien ha admitido que tiene "la amarga sensación de que casi todo es improvisación y casi todo es relato". La migración debería de ser una política de Estado y concitar el acuerdo de los dos grandes partidos, ha defendido el dirigente 'popular'. "El problema es que tenemos una interlocución imposible con Pedro Sánchez", ha subrayado, denunciando que ante las propuestas del PP "se niega a llegar a entendimientos" con el que es "el partido más votado en España". Así las cosas, preguntado sobre si sería posible un acuerdo en esta materia, Sémper ha indicado que el PP sigue dispuesto "a grandes acuerdos de Estado, pero con este Gobierno y con este presidente es imposible, es materialmente imposible". "Lo digo con profundo dolor", ha asegurado. SÁNCHEZ ES UNA PERSONALIDAD POLÍTICA ATÍPICA Por otra parte, en cuanto a la estabilidad parlamentaria del Gobierno y si Sánchez será capaz de completar la legislatura, Sémper ha considerado que el presidente "está dispuesto a mantenerse Moncloa cueste lo que cueste". "Yo hace tiempo que dejé de analizar con criterios tradicionales al presidente del Gobierno" porque "creo que sólo nos puede llevar a la frustración o a la melancolía" ya que se trata de "una personalidad política absolutamente atípica", ha admitido el portavoz del PP. "Tenemos un presidente del Gobierno que no aspira a gobernar el país, sino que aspira a estar en la Moncloa y que está dispuesto a hacerlo a costa de lo que sea" y pese a que, como ya dijo el PP desde el arranque de la legislatura, tiene "materialmente imposible garantizar la estabilidad del país" por los socios de coalición y parlamentarios que tiene. Con todo, ha admitido que él es de los que creen que "Pedro Sánchez sin presupuestos, sin estabilidad parlamentaria, sin posibilidad de gobernar y sin posibilidad de impulsar reformas, está dispuesto a mantenerse Moncloa cueste lo que cueste y a cualquier precio, como estamos viendo". BEGOÑA GÓMEZ NO DEBE COMPARECER EN EL SENADO Por otra parte, Sémper ha insistido en que quien tiene que comparecer ante la comisión del Senado es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no su mujer, Begoña Gómez, si bien ha dicho que aún no hay una fecha fijada. "Nosotros hacemos oposición a Pedro Sánchez. La mujer del presidente del Gobierno tendrá que responder ante un tribunal y responder ante la justicia", ha recalcado. "A quien tenemos que exigir respuestas sobre qué se hacía en Moncloa, sobre su papel, sobre el nepotismo, sobre los privilegios que puede tener su entorno es el presidente del Gobierno", ha abundado. En ese sentido, ha insistido, "no tiene sentido la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno porque poco podría aportar" sino que quienes tiene que dar explicaciones a la oposición y los españoles son el presidente del Gobierno y sus ministros".

