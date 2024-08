Barry: "Noto la conexión con la gente desde que he llegado"

Vila-real (Castellón), 29 ago (EFE).- El delantero del Villarreal Thierno Barry señaló durante su presentación oficial que siente "conexión con la gente" desde su llegada al club y puso como ejemplo el partido de la pasada jornada ante el Celta, en el que se sintió arropado por su nueva afición desde que comenzó a calentar, lo que le permitió salir más animado y marcar en el primer balón que tocó.

"He sentido esa conexión con la afición desde el día que llegué. Y la verdad es que el otro día desde que salí a calentar, ya escuché a los aficionados que decían mi nombre y entré en el partido muy conectado y con muchas ganas. Soy un jugador que se deja llevar mucho por las emociones y se vio que en el primer balón que toqué, pude meter gol. Ojalá pueda seguir siendo así", explicó.

"Desde que llegué me sentí muy bien. Cuando llegas aquí y ves que gente con tanta experiencia como Raúl Albiol o Eric Bailly te hablan, te dan ánimos, te dicen que confían en ti… y que te animan y son positivos, eso me pone muy contento", agregó.

El joven delantero francés destacó además la grata impresión que le está causando el entrenador Marcelino y su cuerpo técnico.

"Es la primera vez que me ocurre escuchar un entrenador y que para mí sea un placer cada vez que me corrige y corrige al equipo, porque aprendo mucho. Además, durante estos días ya me ha llamado varias veces para hacer trabajo individual con él y con el cuerpo técnico y eso demuestra que quiere que mejore y que tienen mucha confianza en mí. La verdad es que siento que ha sido la mejor decisión venir aquí a Villarreal", recalcó.

Barry aseguró que no se siente como el sustituto de Alexander Sorloth, máximo goleador del equipo la pasada campaña y que este verano ha sido traspsdo al Atlético de Madrid.

"No creo que haya venido aquí a sustituir a Sorloth. Sorloth es un jugador con más de diez años de carrera y vino aquí a hacer su historia y yo vengo a hacer mi trabajo. No puedo predecir cuántos goles, pero tengo muchas ganas y quiero también escribir mi historia en este club haciendo mi camino", relató.

"Sobre mis objetivos, en lo individual siempre que llego a un club, quiero dar lo mejor de mí mismo y marcar goles. Hay un factor que también quiero mejorar que es en la faceta defensiva, sobre todo en la presión, y ayudar al equipo para conseguir victorias. Antes era muy individualista, pero he crecido", aseguró

Junto a Barry también fue presentado el joven defensa Logan Costa, otro de los jóvenes valores por los que ha apostado fuerte el Villarreal en este mercado, quien aseguró que quiere "aprender español rápido para integrarme con los compañeros. De momento ha pasado todo muy rápido desde que llegué, pero ya he sentido que el equipo me ha acogido muy bien y ya tengo ganas de empezar a demostrar".

El zaguero francés afirmó que se siente preparado para poder jugar cuando lo decida el entrenador. "Trabajo todos los días muy duro para que llegue la oportunidad los fines de semana y poder estar preparados siempre para el equipo. Después la decisión es del entrenador, pero yo estoy preparado", recalcó.

Costa se definió como "un defensor moderno, pero igualmente mi objetivo principal cada vez que salgo al campo es que dejemos la portería a cero en cada uno de los partidos. Vengo para sumar en eso y que entre todos creemos una buena conexión para recibir los menos goles posibles esta temporada".

El central se congratuló de coincidir en la plantilla con "dos defensores muy experimentados" como Albiol y Bailly. "Para mí es un honor poder trabajar al lado de ellos, y yo también me he fijado en ellos los últimos años. Creo que también puedo sumar a la línea defensiva desde mi juventud y mis ganas de crecer", apuntó.

Por último, admitió que siempre ha seguido la liga española, "desde que era un niño y siempre he pensado que era la mejor liga del mundo. Siempre quise venir aquí a jugar, porque era un sueño".

El director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena, apuntó durante la presentación que Barry les aporta "un buen juego áereo tanto en defensa como en ataque, es un jugador que juega bien de espaldas, y a partir de ahí creo que es un jugador que su faceta goleadora Basilea. De hecho, el fin de semana pasado fue capaz de hacer un gol y crear peligro en pocos minutos. Una apuesta joven, que es muy importante para nosotros, por la identidad de club".

Sobre el fichaje de Logan comentó que "una de sus mayores características es que a pesar de su edad ha jugado a un gran nivel en la liga francesa. Ahí ha podido demostrar en datos que es un defensa muy agresivo y muy intenso. Y por otro lado, es un jugador que tiene muy buen trato de balón, que se maneja bien con las dos piernas, que juega en los dos perfiles". EFE

10101587

jmg sm/og