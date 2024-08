Solana: "Chougkaz y Doumbouya son dos ala pívot que se complementan a la perfección"

Andorra La Vella, 28 ago (EFE).- Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra, elogió a Nikos Chougkaz y Sekou Doumbouya que fueron presentados oficialmente como nuevos refuerzos del equipo: "Son dos ala pívot que se complementan a la perfección".

Los dos jugadores debutaran en la Liga ACB. El griego, el cuarto heleno que pasará por el club tras Vlado Jankovic, Georgios Borgris y Thanasis Antetokoumpo -hermano de Giannis-, llega procedente del Peristeri dónde estuvo dirigido por el mítico base griego, Vassilis Spanoulis.

"Hable con ellos antes de fichar por el MoraBanc y ellos mismos, con sus consejos, me dieron el último empujón para decidirme a dar el sí", aseguro el ala pivot internacional nacido hace 23 años en Atenas. "Cuando mostraron interés en mí no dude mucho en aceptar la propuesta porque me gusta el país y también la oportunidad de poder jugar en la Liga ACB".

Con la camiseta del MoraBanc Andorra ya debutó en el primer amistoso de pretemporada contra el Hiopos Lleida y anotó 12 puntos y capturó 4 rebotes. "Los compañeros me están ayudando mucho para adaptarme lo más rápido posible. Hay buena plantilla y me está gustando mucho el ambiente. Me encuentro a gusto en esté entorno y me gustará llegar lo más lejos posible está temporada". Está será su primera experiencia en la Liga ACB después de pasar por Panionios, Ionikos Nikalas, Panathinaikos y Peristeri.

Otro debutante en la máxima competición española será Sekou Doumbouya. El guineano, con pasaporte francés, llega procedente del Chorale Roanne francés. Estuvo entrenando en el Zunder Palencia una vez decidió dejar la NBA dónde militó en Detroit Pistons y Los Angeles Lakers. "Estuve dos años en la NBA y decidí volver a Francia después de un paso fugaz por los palentinos dónde sólo se entrenó.

"Andorra para mi es un nuevo proyecto y es muy atractivo. Estoy feliz de estar aquí. En Palencia me dieron la oportunidad de entrenarme después de salir de mi experiencia norteamericana. Eso sí, no hubo feeling y no me quedé allí. Por suerte, ahora estoy en Andorra. Mi objetivo era jugar en la ACB y también en competición europea", indicó.

En el primer amistoso de pretemporada, Sekou Doumbouya anotó 18 pountos y capturó 4 rebotes. "Quiero ayudar al equipo y seguir en está línea. Nacho Llovet ejerce de hermano grande y me ayuda en la adaptación", sentenció. EFE

